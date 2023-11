Przyszły koalicyjny rząd nie będzie unieważniał umów zawieranych dotychczas przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), wynika z wypowiedzi senatora Platformy Obywatelskiej (PO) nowej kadencji Grzegorza Schetyny. Planowana jest także rezygnacja z finansowania armii z funduszy pozabudżetowych.

Umowa koalicyjna a budżet na wojsko

Obecnie trwają rozmowy między Platformą Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą w sprawie umowy koalicyjnej.

Schetyna pytany w RMF FM, czy przyszły rząd będzie unieważniał umowy, zawierane przez MON, powiedział: "oczywiście, nie będziemy tego robić".

"Będziemy oglądać, co działo się przez te ostatnie miesiące i lata w Ministerstwie Obrony Narodowej, te decyzje które stały przed, stały za podejmowaniem czy wydawaniem wielkich pieniędzy. [...] My musimy po prostu to wszystko przejrzeć" - dodał.

Na pytanie czy Polska powinna się zbroić, odpowiedział: "ale powinna, będziemy to robić, przecież to nie wymaga kwestii, tylko będziemy to robić w sposób transparentny, nie będzie tak, że będziemy wyrzucać pieniądze poza budżet".

Jak jest finansowana armia?

Obecnie finansowanie armii odbywa się w ramach budżetu oraz działającego przy BGK Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

(ISBnews)