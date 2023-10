Zarząd krajowy PO upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, potwierdzając jednocześnie, że jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP - poinformował w czwartek po posiedzeniu zarządu krajowego PO szef klubu KO Borys Budka

W czwartek w Warszawie zebrał się po raz pierwszy po wyborach Zarząd Krajowy PO.

Po jego zakończeniu, szef klubu KO Borys Budka poinformował dziennikarzy, że zarząd upoważnił przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. "Oczywiście jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP jest Donald Tusk" - powiedział Budka.

"Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy tak, jak do tej pory będą bardzo efektywne. Ale przede wszystkim, że już w najbliższym czasie poznamy wspólną decyzję koalicjantów, o tym, że nowy rząd będzie sformułowany, jak tylko pan prezydent powierzy kandydatowi na premiera tę misję" - podkreślił polityk.

Jednocześnie Budka poinformował, że na środę i czwartek zaplanowana jest wizyta Donalda Tuska w Brukseli. "Premier Donald Tusk w przyszłym tygodniu będzie w Brukseli, spotyka się z przewódcami europejskich państw. To normalne, że od pierwszego dnia robimy wszystko, żeby pozycja Polski na arenie międzynarodowej wróciła na należne miejsce" - zaznaczył.

Rzecznik PO Jan Grabiec przekazał dziennikarzom, że podczas szczytu Rady Europejskiej lider PO ma zaplanowanych kilka spotkań. Jak dodał, najważniejsi politycy europejscy zwracali się już z gratulacjami do Donalda Tuska. "Myślę, że w konsekwencji premier Tusk będzie mógł powalczyć o to, co jest dla nas najważniejsze, a więc natychmiastowe, bardzo szybkie odblokowanie funduszy unijnych. Wszyscy na to w Polsce czekają" - mówił.

Grabiec zaznaczył, że polityków opozycji czeka teraz bogaty kalendarz polityczny. "Zaplanowane jest też wspólne wystąpienie liderów demokratycznej opozycji dotyczące etapu, na którym jesteśmy jeśli chodzi o porozumienie dotyczące tworzenia rządu. Myślę, że to będzie miało miejsce na początku tygodnia" - powiedział rzecznik PO.

"Liderzy są po słowie, co do tego, że chcemy razem tworzyć rząd, to jest potwierdzone. Szczegóły jeszcze przed nami, ale myślę, że ta wola wyrażona przed ewentualnymi spotkaniami z prezydentem Andrzejem Dudą, będzie bardzo istotna" - zauważył.

Grabiec podkreślił, że tylko koalicja opozycji demokratycznej ma dzisiaj większość w Sejmie. "I to potwierdzają liderzy. Mam nadzieję, że na początku tygodnia potwierdzą to razem" - dodał.

"Czeka nas wszystkich mnóstwo ciężkiej pracy" - mówił dziennikarzom marszałek Senatu Tomasz Grodzki, nawiązując do zaplanowanej w przyszłym tygodniu wizyty Donalda Tuska w Brukseli i konsultacji u prezydenta Andrzeja Dudy.

Dopytywany, jaki jest plan PO na przekonanie prezydenta Andrzeja Dudy do przekazania misji tworzenia rządu opozycji, odpowiedział: "używanie racjonalnych argumentów".

We wtorek PKW podała wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. PiS zdobył w nich najwięcej mandatów w Sejmie - 194; kolejna jest Koalicja Obywatelska z 157 mandatów i Trzecia Droga z 65 mandatów. W niższej izbie parlamentu znalazły się jeszcze dwa komitety - Lewica z 26 mandatami i Konfederacja z 18 mandatami.

W czwartek na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano komunikat, w którym poinformowano, że "w przyszły wtorek i środę (24-25 października), na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu". "Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" - dodano. (PAP)

Autor: Daria Kania

