Przystępujemy do wielkiego finału, który nazwaliśmy "100 konkretów na 100 dni". (…) Do ich realizacji przystąpimy dzień po wygranych wyborach" - powiedział Donald Tusk, otwierając konwencję wyborczą Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Jakie postulaty pojawiły się?

Konwencja KO w Tarnowie

W samo południe o godz. 12:00 w Tarnowie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "100 konkretów na 100 dni". Najpierw głos zabrał Donald Tusk: "Przystępujemy do wielkiego finału, który nazwaliśmy "100 konkretów na 100 dni". (…) Do ich realizacji przystąpimy dzień po wygranych wyborach" - powiedział Tusk, podkreślając, że postulaty oparte są na marzeniach zwykłych ludzi.

"Te marzenia to nie są jakieś wielkie ideologie, to nie są też wielkie pretensje. Ludzie w Polsce chcą po prostu żyć godnie normalnie. Ludzie w Polsce chcą zarabiać na życie, które nie przypomina tego dramatu, tego myślenia, czy starczy do pierwszego. To są te myśli marzenia kobiet, które chciałyby żeby nasza ojczyzna stała się miejscem jak najbardziej przyjaznym. Takim miejscem do życia dla naszych córek dla naszych żon matek."

Tusk: Oni obiecali, że ludziom będzie się żyć łatwiej, a stali się rekordzistami w drożyźnie

"Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Oni obiecali, że ludziom będzie się żyć łatwiej, a stali się rekordzistami w drożyźnie. Mają jedną z największych inflacji w Europie. Oni mówili o strategii odpowiedzialnego rozwoju, a okazuje się, że dane z polskiej gospodarki, z drugiego kwartału, są najgorsze w Europie" - powiedział lider PO.

"Mówili tyle o patriotyzmie gospodarczym a wiecie, że tylko w tym roku 2000 polskich sklepów zniknęło z powierzchni ziemi. A w zeszłym roku blisko 4 000 sklepów polskich zniknęło z powierzchni ziemi. Dla bardzo wielu ludzi każdy dzień każdy tydzień zwłoki jest niebezpieczny z punktu widzenia ich życia. Te 100 dni te 100 konkretów doprowadzą do tego że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu" - dodał Donald Tusk.

"100 konkretów na 100 dni"

"W Polsce każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł, nie będzie płacił podatku dochodowego, a ci którzy mają emerytury wyższe, zapłacą podatek, ale w wyraźnie niższej skali"- powiedział Tusk.

"Każdy pracujący, kto zarabia do 6 tys. zł, nie będzie płacić podatku dochodowego, a ten kto zarabia więcej, będzie płacił wyraźnie niższy podatek od dochodów."

W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepis, zgodnie z którym za chorobowe pracownika płaci ZUS, a nie przedsiębiorca. Wprowadzimy przepisy, które dadzą urlop dla prowadzących małe firmy i samozatrudnionych - mówi Tusk.

Inne postulaty Koalicji Obywatelskiej to:

stałe finansowanie in vitro z budżetu państwa ,

, skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów (ustanowienie systemu rezerwacji wizyt)

(ustanowienie systemu rezerwacji wizyt) przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach podstawowych

przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z zapłaconej faktury

30 proc. podwyżki pensji dla nauczycieli

osoby niepełnosprawne będą mogły pracować bez ryzyka utraty renty

20 proc. rekompensaty dla sfery budżetowej (rekompensata za inflację)

Trzaskowski: Postaram się ani razu nie wymówić nazwiska pewnego starszego pana

Po Donaldzie Tusku na scenę wszedł prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski:

"Powiem kilka słów o przyszłości, ale postaram się ani razu nie wymówić nazwiska pewnego starszego pana. Postaram się też nie wymówić ani razu nazwiska pewnego innego młodszego pana, kostycznego i pozbawionego emocji; oraz ani razu nie wymówić nazwy pewnej partii. Dlaczego? Aby ci ludzie nie stanowili już żadnego punktu odniesienia, aby nie trzeba było już mówić o ich paranojach i kompleksach. Abyśmy mogli mówić o przyszłości, o rzeczach najważniejszych".