32 proc. respondentów uważa, że PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni nie wystartują wspólnie w nadchodzących wyborach do Sejmu - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

Szanse na wspólny start PSL i Polski 2050

IBRiS zapytał o to, czy PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują wspólnie do jesiennych wyborów do Sejmu. Na tak zadane pytanie 24,8 proc. badanych odpowiedziało, że raczej nie, zaś 7,2 proc., że zdecydowanie nie. Odpowiedzi - zdecydowanie tak udzieliło 14,5 proc. badanych, zaś - raczej tak 29,9 proc. Z kolei 23,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi - nie wiem/trudno powiedzieć.

Opinia wyborców opozycji

Inaczej rozkładają się odpowiedzi w grupach wyborców opozycji i obozu rządzącego. Wśród tych pierwszych, we wspólny start PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni wierzy bowiem 60 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 26 proc., a 14 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy we wspólny start PSL i Polski 2050, wierzy 30 proc. ankietowanych, nie wierzy 49 proc., a 21 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 28-29.07.2023r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.(PAP)

mchom/ godl/