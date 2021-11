Ceremonia wręczenia medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Parlament Europejski, odbyła się piątek w Warszawie. Z powodu sytuacji pandemicznej ceremonia wręczenia nagrody za 2020 r. odbyła się dopiero teraz.

Laureat - Inicjatywa Wolne Sądy, to obywatelska inicjatywa prawników, która powstała w lipcu 2017 podczas protestów społecznych prowadzonych pod hasłem obrony niezależności sądownictwa. Inicjatywę powołała czwórka prawników: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz.

Laudację wygłosili europarlamentarzysta Andrzej Halicki (KO) oraz były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

"Bez silnego społeczeństwa obywatelskiego nie będzie silnej Polski, a też i naszej wspólnej silnej Europy" - mówił Halicki. Przypomniał jednocześnie wydarzenia ostatnich lat, które prawnicy organizowali w obronie niezależności sądownictwa.

Bodnar zwracał z kolei uwagę na edukacyjną rolę, jaką od kilku lat inicjatywa odgrywa w polskim społeczeństwie. Podkreślał także, że zaangażowanie w obronę niezależności sądownictwa zaprowadziło czwórkę prawników z Inicjatywy Wolne Sądy do najważniejszych sal sądowych: Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Stali się pełnomocnikami najważniejszych sędziów w kraju, stali się obecni na różnych forach, czy to Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, czy też innych organizacji zajmujących się praworządnością w Polsce" - wyliczał Bodnar. "Ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że stali się wyrzutem sumienia dla całego świata prawniczego i także dla polityków" - ocenił.

Odbierając Europejską Nagrodę Obywatelską, prawnicy z Inicjatywy Wolne Sądy dziękowali za uhonorowanie i podkreślali, że cały czas nie ustają w działaniach w obronie niezależności sądów.

Maria Ejchart-Dubois odebraną w piątek nagrodę oraz słowa wypowiedziane w laudacji przez Adama Bodnara uznała za nadzieję dla dalszej pracy na rzecz wolnych sądów.

Paulina Kieszkowska–Knapik przypomniała natomiast postulat Inicjatywy, aby przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych spotkali się z nimi oraz ze stowarzyszeniami sędziowskimi, jako ekspertami, by przygotować projekty ustaw dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

"Być może w tym momencie one nie mają żadnych szans, natomiast my musimy być z tym gotowi i to my musimy pokazać Europie, jak powinny być wdrożone wyroki, a nie czekać, aż wymyśli to jakiś parlamentarzysta z Hiszpanii albo z innego kraju, czy też Komisja Europejska" - mówiła. "To jest nasza ojczyzna, to jest nasza Polska, my musimy to przygotować" - dodała.

"Całkowicie odżegnujemy się od jakiegokolwiek politycyzowania nas" - podkreśliła. "My jesteśmy prawnikami i jesteśmy otwarci na demokratyczne myślenie o państwie prawa i ktokolwiek przyjdzie do nas, albo my przyjdziemy do jakiejkolwiek opcji politycznej z tym przesłaniem - chcielibyśmy być przywitani na równych zasadach" - dodała Kieszkowska–Knapik.

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości.

Nagroda jest wyróżnieniem za szczególne dokonania w obszarach m.in.: projektów na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; projektów obejmujących długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego; projektów w konkretny sposób odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.