Od kiedy było jasne, że wybuchnie pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska? Jaki jest stan po dwóch latach konfliktu?

Ilu żołnierzy miesięcznie Rosjanie są dziś w stanie zrekrutować i czy dalej to głównie "mięso armatnie"? Jak długo Ukraina jest się w stanie bronić i jakie są jej przewagi nad agresorem? Czy Zachód wyczerpał już swój potencjał, jeśli chodzi o sprawne dostawy broni i sprzętu wojskowego? Co z militarnego punktu widzenia okazało się największym zaskoczeniem tej wojny i co zdecyduje o wyniku tego konfliktu? Czy Rosja zaatakuje któreś z państw NATO czy ograniczy się do prowokacji poniżej progu wojny? Czy CPK może być przydatny w przerzucaniu wojsk i sprzętu? - w przededniu drugiej rocznicy wybuchu wojny o tych kwestiach rozmawiamy z Konradem Muzyką, ekspertem militarnym i analitykiem Rochan Consulting.