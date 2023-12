- Założyłam, że pierwszym miesiącu do WoshWosh trafi 10 par butów i, że to będzie sukces. Okazało się, że trafiło do nas nie 10, ale 500 par butów. W dwa dni po otwarciu firmy zrealizowałam już swój cel – mówi Martyna Zastawna, założycielka i prezeska firmy WoshWosh, Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju w 3. edycji konkursu Liderzy ESG.

- Założyłam, że pierwszym miesiącu do WoshWosh trafi 10 par butów i, że to będzie sukces. Okazało się, że trafiło do nas nie 10, ale 500 par butów. W dwa dni po otwarciu firmy zrealizowałam już swój cel – mówi Martyna Zastawna, założycielka i prezeska firmy WoshWosh, Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju w 3. edycji konkursu Liderzy ESG. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną opowiada m.in. o początkach WoshWosh, rozwoju firmy, drodze do sukcesu i planach na przyszłość. - Teraz koncentrujemy się na Europie. (…) Zaczynamy powoli wychodzić poza Polskę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już o tym otwarcie mówić, ale to też wiąże się z naszą nową strategią, z naszymi nowymi działaniami – mówi Martyna Zastawna.