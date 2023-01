Pełni również rolę prezesa Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, przewodniczy Stowarzyszeniu Higieny Lecznictwa oraz kieruje założonym przez siebie Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Jest również ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych.

Od początku pandemii koronawirusa, czyli od marca 2020 r., wraz z zespołem lekarzy prowadzi cotygodniowe otwarte webinaria (internetowe seminaria) na tematy związane z pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi. Obecnie na jego kanale YouTube Paweł GRZESIOWSKI można obejrzeć już ponad 150 seminariów. Pod koniec 2022 roku wygrał główną nagrodę w 18. edycji konkursu Popularyzator Nauki organizowanego przez portal Nauka w Polsce. Został wyróżniony za niezależność, odwagę, niezwykłą umiejętność mówienia o trudnych zagadnieniach medycznych w sposób przystępny, edukowanie społeczeństwa i walkę z fake newsami.

W naszej rozmowie mówi o tym jakie jest, jego zdaniem, źródło fake newsów, w jaki sposób z nimi walczy oraz co robi, aby poradzić sobie z hejtem w Internecie. „Uważam, że jeżeli moja wypowiedź lub jakiś program był bardzo udany, to liczba trolli, botów i negatywnych wpisów rośnie” – przyznaje - „Trochę tak jest, że przez ilość tych negatywnych wpisów, możemy zobaczyć tak jak w krzywym zwierciadle, że przekazywana przez nas treść była ważna, bo to musiało pobudzić bardzo tę drugą stronę do aktywności, żeby te treści starać się zdyskredytować” – dodaje.

Konkurs Popularyzator Nauki Roku:

Konkurs Popularyzator Nauki Roku odbywa się co roku (od 2005), a jego organizatorami są Polska Agencja Prasowa oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza dr Pawłem Grzesiowskim w tegorocznej edycji konkursu zostali nagrodzeni również dr hab. Wiktor Kotowski (kategoria naukowiec), Stanisław Łoboziak (kategoria Animator), Lubelski Festiwal Nauki (kategoria Zespół), Stowarzyszenie WroSpace (kategoria Instytucja) oraz Agnieszka Krzemińska (kategoria Media). Wyróżniono również Michała Młotka oraz Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego. Dodatkowo przyznano również Nagrodę im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną, którą otrzymał Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna edycja konkursu była współfinansowana ze środków z programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”.