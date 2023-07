Wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” przedłużona, wraca wyczekiwana „Retro Warszawa”

Odbywająca swoje światowe tournée wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” po sukcesie w Stanach Zjednoczonych bije rekordy popularności w Europie – w Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina. Niezwykły animowany pokaz multisensoryczny z wykorzystaniem aż 438 obrazów impresjonistów wraz z towarzyszącą mu ścieżką dźwiękową będzie można podziwiać do końca września br. To nie jedyna atrakcja przygotowana przez Art Box Experience – latem na ekrany powraca wystawa „Retro Warszawa”, czyli wycieczka po stolicy sprzed 100 lat!

Art Box jest pierwszym miejscem na Starym Kontynencie, w którym widzowie mogli doświadczyć wystawy „Immersive Monet”. Przygotowali ją Massimiliano Siccardo wraz z zespołem Lighthouse Immersive i Visioni Eccentriche – to producenci światowej klasy wystaw multisensorycznych.

- W Warszawie pokaz zobaczyło już 50 tys. widzów i w związku z licznymi pytaniami, postanowiliśmy przedłużyć wystawę jeszcze na lipiec, sierpień i wrzesień – mówi Joanna Kowalkowska, prezeska Art Box Experience. - Mamy też dobrą wiadomość dla miłośników i miłośniczek uroków dawnej Warszawy – zachęca. Od 2 lipca powracamy z naszym autorskim projektem, przygotowanym przez Piotra Sikorę i współpracujących z nami twórców z Platige Image, wystawą „Retro Warszawa”. To pełna wrażeń podróż w czasie i przestrzeni pozwalająca przenieś się na kilkadziesiąt minut do przedwojennej stolicy, zanurzając widzów w ożywione cyfrowo obrazy, wyraziste kolory, muzykę i dźwięki codziennego życia miasta – dodaje.

Kto nie chciałby, chociaż na chwilę, przenieść się do Warszawy z dwudziestolecia międzywojennego, gdy po ulicach jeździły dorożki, po niebie przelatywały dwupłatowce, rozbrzmiewały piosenki Hanki Ordonówny i Mieczysława Fogga? Albo zanurzyć się w paryskim kabarecie i wejść wprost w krajobrazy z dzieł Claude’a Moneta, Augusta Renoira, Edgara Degasa, Paula Cezanne’a czy Eduarda Maneta?

Latem i wczesną jesienią wszystko to będzie możliwe w Art Box Experience, gdzie na styku technologii cyfrowej, sztuki, nauki i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne widowiska. Na miejscu znajdziemy kawiarnię ze słodkościami, kawą i nietuzinkowymi pamiątkami, a także rozbudowany program wydarzeń towarzyszących, w tym spotkań z edukatorami dla najmłodszych widzów. Na wystawę „Immersive Monet & The Impressionists” wybierzemy się w Art Box od środy do niedzieli. Na zwiedzających czekają tam magiczne Instaspoty: mostek w Giverny i nenufary oraz Paryża i wież Eiffla; sala edukacyjna z wprowadzeniem do wystawy oraz bezpłatna aplikacja mobilna z treściami wzbogacającymi wiedzę o impresjonizmie i najważniejszych artystach. Natomiast do przedwojennej „Retro Warszawy” Art Box zaprasza w poniedziałki i wtorki.

Bilety: do nabycia online (Bilety Art Box Experience) i na miejscu (Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53, drugie piętro; pon.-czw., od godz. 9.00 do 20.00, ostatnie wejście o 19.00; pt. od godz. 9:00 do 21:00, ostatnie wejście o godz. 20; weekend w godz. 10.00-21.00).

O wystawie „Immersive Monet & The Impressionists”

Mówi się o niej, że to emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, zmieniając w malarstwie fazę koncepcyjną w fazę wykonawczą, ale też wywoływali towarzyską sensację, a nawet skandale. To, co dla malarzy akademickich mogło być zaledwie szkicem, dla impresjonistów stanowiło skończony akt kreacji. Jeden z najsłynniejszych obrazów Claude’a Moneta, powstały w 1872 roku, a pokazany na wystawie dwa lata później, zatytułowany „Impresja, wschód słońca”, na którym widzimy port w Hawrze zasnuty dymem i poranną mgłą z oranżową kulą słońca, namalowany został z niespotykaną wcześniej szkicową swobodą pędzla. Od tego obrazu wziął swoją nazwę impresjonizm. Co prawda, na początku praca została wykpiona przez krytyka satyrycznego pisma „Charivari”, ale to jedynie dodawało wigoru i pikanterii paryskiemu życiu artystycznemu. Tak było również z impresjonistami. Po pierwszej wystawie w 1874 roku w mieście ponownie wybuchł skandal: konserwatywne środowisko akademickie nie potrafiło pogodzić się z tym, że młodzi malarze, wbrew panującym regułom, sami wystawiają swoje prace, bez podporządkowywania się autorytetom. Z ponad 30 artystów wystawiających wówczas swoje obrazy wielu zostało zapomnianych, ale ci, którzy zyskali rozgłos, po latach stali się tak popularni, a ich obrazy tak wysoko wyceniane, że nie mogli się z nimi równać przedstawiciele żadnego innego kierunku sztuki. Claude Monet, August Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt, Paul Cezanne, Eduard Manet, Eugene Boudin, Camille Pissarro, J. M. W. Turner, Henri de Toulouse-Lautrec – to najsłynniejsi z nich. Twórcy wiejskich pejzaży i malarze życia paryskich bulwarów, piewcy prostych radości, kobiecej urody, beztroskiej zabawy, ale przede wszystkim zwolennicy dążenia do prawdy w oddawaniu natury. Odblask wschodzącego słońca na wodzie, migotanie światła w liściach, konfiguracja chmur na niebie, ruchliwe sylwetki ludzi – interesowały impresjonistów dużo bardziej niż technika wykończenia obrazu.

Czeka nas prawdziwa uczta dla oka i niespotykane artystyczne doświadczenie, bo obrazów mistrzów impresjonizmu w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy. To wyjątkowa szansa, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze dzieła impresjonistyczne rozproszone po najlepszych galeriach i muzeach świata w jednym miejscu. Immersyjny charakter wystawy pozwoli widzowi doświadczyć z bliska ponad 400 obrazów, jak również zanurzyć się wewnątrz jednego z nich – zachęca Joanna Kowalkowska.

Jednocześnie to projekt edukacyjny, który zabiera widzów w historyczną podróż do świata sztuki w najlepszym wymiarze, ale tak nowoczesną w formie, że nie ma tam cienia nudy. Przepiękne motywy z obrazów malowanych z ogromną lekkością i wrażliwością przeplatają się z cudowną muzyką i przynoszą oglądającym niecodzienne emocje. To ogromna przyjemność gościć wystawę tego formatu w Art Box Experience, ale też wielka odpowiedzialność wobec odwiedzających – uzupełnia Mateusz Labuda, wiceprezes zarządu Art Box Experience. Każda nasza wystawa to jednocześnie wspaniała, atrakcyjna lekcja dla dorosłych i dla dzieci. Chcemy uczyć, ale przede wszystkim bawić, uwodzić gości obrazem i dźwiękiem, bez względu na wiek czy zamiłowanie do sztuki.

Ambasadorem wystawy został Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, niezależny kurator i publicysta, autor koncepcji kuratorskich kilkudziesięciu wystaw, projektów artystycznych i festiwali sztuki w przestrzeni publicznej. Rewolucja impresjonistyczna wydarzyła się 150 lat temu, ale duch tego przewrotu był nowoczesny i takim pozostał do dziś – mówi Szabłowski. Artyści, którzy popychali wówczas malarstwo na nowe tory, byli dziećmi świata zmieniającego się gwałtownie pod wpływem przemysłu, odkryć naukowych, rozwoju technologii. Dlatego ich wrażliwość wciąż przemawia do nas tak mocno; dynamicznie zmieniający się obraz rzeczywistości to jest również nasze doświadczenie. Impresjoniści byli zanurzeni w świecie, który i ich otaczał. Teraz dzięki zaawansowanym technologiom wizualnym na wystawie „Immersive Monet & The Impressionists” my zanurzamy się w ich malarstwie.

„Retro Warszawa”, czyli wehikuł czasu

Warszawa przed II wojną światową była miastem fascynującym, wielowymiarowym i różnorodnym kulturowo. Wiemy o tym z dokumentów, literatury, archiwalnych zdjęć, pocztówek i filmów. Ten barwny, tętniący życiem świat, o unikalnym kolorycie i pięknej architekturze odszedł bezpowrotnie. „Retro Warszawa” to pełna wrażeń podróż w czasie i przestrzeni pozwalająca ponownie się w nim zagłębić. Niczym wehikuł czasu przenosi nas na kilkadziesiąt minut do przedwojennej stolicy, zanurzając widzów w ożywione cyfrowo obrazy, wyraziste kolory, muzykę i dźwięki codziennego życia. Multisensoryczna ekspozycja w Art Box Experience przygotowana została z wykorzystaniem archiwalnych materiałów starannie dobranych przez varsavianistów, muzealników i ekspertów z dziedziny edukacji. Stare fotografie i filmy zostały oczyszczone, poddane rekonstrukcji i koloryzacji, a następnie zmontowane w dynamiczny pokaz przy użyciu najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Nad jakością produkcji czuwali specjaliści znani ze spektakularnych realizacji wizualnych, współpracujący między innymi z Platige Image. Dzięki zintegrowanemu systemowi ekranów oferujących najwyższą jakość obrazu, zwiedzający widzą codzienne życie Warszawiaków w czasach, gdy po ulicach jeździły dorożki, po niebie przelatywały dwupłatowce, rozbrzmiewały piosenki Hanki Ordonówny i Mieczysława Fogga, a w kinach grano „Zapomnianą melodię”.

Ścieżkę dźwiękową wystawy opracował i nagrał Jan Emil Młynarski, który skorzystał z tak zaskakujących instrumentów jak piła czy banjo. Znajdą się na niej odgłosy miasta, gwara warszawska, rozmowy w jidysz oraz warszawskie melodie.

Autorzy Retro Warszawy skupiają się na codziennym życiu ulicy, ukazując mieszkańców i przyjezdnych podczas pracy, rozrywki, spacerów w parkach i potańcówek nad Wisłą, przedstawiają też szerokie plany architektoniczne – plac Unii Lubelskiej, Zamek Królewski, Plac Piłsudskiego, rozbiórkę Soboru św. Aleksandra Newskiego – czy nieistniejący już budynek Wielkiej Synagogi. Pojawiają się warszawskie postacie: gazeciarze i majdaniarze, żydowscy kupcy i chasydzi, policmajstrzy patrolujące ulice i apasze, eleganckie damy i szykowni kawalerowie. Przyglądamy im się z bliska, a oni spoglądają na nas z ciekawością. Zaglądamy do biednych dzielnic, gdzie życie nie było tak eleganckie i światowe jak w centrum. Uliczni rzemieślnicy i grajkowie, przytułki, targ na Kercelaku z przekupkami i handlarzami przywołują charakterny klimat stolicy robotników zapewniających siłę pracującą rozwijającego się miasta. Wyraźnie widoczne są szyldy reklamowe na kamienicach i tramwajach. Z bliska oglądamy budowę Prudentialu, pierwszego drapacza chmur w Warszawie, ikoniczne budynki stolicy: Bank Gospodarstwa Krajowego, Muzeum Narodowe. Poznajemy także przedwojenne otoczenie Fabryki Norblina – fabryczki i zakłady, na których miejscu powstaje dziś technologiczny hub na Woli i nowe warszawskie city. Szczególne miejsce zajmuje sala poświęcona Fabryce Norblina. Tutaj robotnicy przychodzą na poranną zmianę, za chwilę maszyny ruszą pełną parą. Na zakończenie zasiądziemy w słynnym kinie Splendid. Wystawę zamyka sekwencja zdjęć i filmów wraz z aleją sław ówczesnego kina,, a także ówczesne plakaty, reklamy i pocztówki.

Czym jest Art Box Experience?

To autorski projekt, który łączy najnowsze techniki animacji komputerowej i wrażeń dźwiękowych z bogatym systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D, a scenografia – rezultat cyfrowej projekcji o najwyższej jakości – przybierać może różne barwy i formy. Zamiast jedynie oglądać historię, o której opowiada dana wystawa, zwiedzający staje się jej częścią, zanurza się w niej wszystkimi zmysłami.

Wyróżnikiem Art Box Experience, obok najwyższej klasy rozrywki na światowym poziomie, jest również treść edukacyjna, związana z kulturą, sztuką, historią, nauką, geografią, przyrodą czy modą. Przy wystawach multisensorycznych „Retro Warszawa” i „Save the Planet” partnerami są instytucje kultury i nauki o najwyższej renomie: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Nauka o Klimacie, MHŻP Polin, Muzeum Warszawy, Muzeum Ziemi, UN Global Impact.

Art Box Experience jest wielofunkcyjną przestrzenią immersyjną, gdzie na styku sztuki, nauki, cyfrowej technologii i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne wystawy, spektakle, koncerty i eventy. Ambicją jego twórców jest prezentowanie tam atrakcyjnych i wartościowych treści z dziedziny sztuki, nauki, edukacji, ekologii i popkultury. Jest owocem pasji, doświadczenia i kompetencji autorytetów świata nowych technologii, rozrywki i świata muzealnego: Joanny Kowalkowskiej (współzałożycielki Art Box Experience, absolwentki prestiżowej uczelni artystycznej Central Saint Martins w Londynie, projektantki i dyrektorki artystycznej wielu międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych, łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design oraz pasjonatki nowych technologii), Mateusza Labudy (wicedyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy, wieloletniego menadżera Maanamu, producenta muzycznego) i Piotra Sikory (współzałożyciela m.in. Platige Image, domu produkcyjnego „Dobro” czy Art Box Experience, międzynarodowego producenta filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara i brytyjskimi nagrodami BAFTA; do jego najbardziej rozpoznawalnych produkcji zaliczają się m.in. animacja krótkometrażowa Katedra, serial Wiedźmin dla Netfliksa, Wonder Woman dla DC Comics czy Melancholia i Antychryst Larsa von Triera).

