"Mamy 680 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (222), wielkopolskiego (94), małopolskiego (88), mazowieckiego (49), dolnośląskiego (47), podkarpackiego (41), łódzkiego (39), świętokrzyskiego (26), pomorskiego (17), podlaskiego (15), zachodniopomorskiego (15), lubelskiego (8), opolskiego (7), lubuskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4) i kujawsko-pomorskiego (3)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.



"Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 83-M Kraków, 90-K Racibórz, 78-M Gliwice, 60-M Łańcut, 87-K Przemyśl, 91-M Poznań. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformowano także.



Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 48 149 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.



Z danych MZ wynika, że wg ostatnich dostępnych danych przeprowadzono blisko 2,32 mln testów, w ciągu ostatniej doby blisko 18 tys.



Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 859 osób, 98 875 było objętych kwarantanną, a 8 499 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 738 osób. Wyzdrowiało 35 056.

Od ponad czterech miesięcy obowiązuje stan epidemii.



Jednocześnie zniesiono już szereg wprowadzonych wcześniej ograniczeń. Zmniejszono obowiązkowy dystans do półtora metra (wcześniej dwa metry).



Zniesione zostały ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii, ale obowiązkowe jest zachowanie półtorametrowego dystansu (w przeciwnym razie należy nosić maseczkę). W restauracjach i barach odległość między stolikami powinna nadal wynosić dwa metry.



W przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach, sklepach, urzędach maseczki nadal są obowiązkowe.



Otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu i baseny.



Jest też możliwość organizowania koncertów i widowisk zarówno w salach koncertowych jak i na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zajęta będzie jedynie połowa miejsc, a słuchacze czy widzowie będą zajmować je naprzemiennie.



Na boiskach i stadionach mogą być obecni kibicie (pod warunkiem, że zapełniona jest jedynie połowa miejsc). Z aquaparku może korzystać do 75% obłożenia obiektu.



Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane. Na polach golfowych, kortach tenisowych, stajniach, stadninach i torach wyścigowych dla koni, przy imprezach dot. sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 250 uczestników.



W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia.