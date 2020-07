Prezydencki minister zaznaczył w Programie 3 Polskiego Radia, że nie ma wiedzy, aby ze strony Trzaskowskiego pojawił się nowy sygnał w tej sprawie.

Pytany, czy nowy sygnał pojawił się ze strony Pałacu Prezydenckiego, Mucha odparł, że o tym, iż to zaproszenie jest otwarte i aktualne, prezydent mówił jeszcze w niedzielę, gdy przybył do Pałacu Prezydenckiego po wieczorze wyborczym.

Prezydent zaprosił Trzaskowskiego po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów. Duda chciał się spotkać z kandydatem Koalicji Obywatelskiej jeszcze w niedzielę, o godz. 23. Trzaskowski podziękował za zaproszenie i ocenił, że spotkanie to dobry pomysł. Dodał jednak, że najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Te oficjalne wyniki – świadczące o wygranej Dudy – PKW ogłosiła w poniedziałek wieczorem.

„Urzędujący prezydent RP zapraszający swojego konkurenta w wyborach to wymiar symboliczny” – stwierdził Mucha. Jego zdaniem to gest właściwy postępowaniu prezydenta Dudy, mówiący o tym, że "dzisiaj nie powinniśmy w żaden sposób dzielić Polaków”.

Prezydencki minister zapytany został w tym kontekście o zaproszenie dla polityków, m.in. PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji w związku z ogłoszoną niedługo przed II turą wyborów inicjatywą prezydenta stworzenia "Koalicji Polskich Spraw".

Mucha zaznaczył, że ze strony prezydenta była wyraźna zapowiedź w tej sprawie i wskazał, że zaproszenie do koalicji jest aktualne. Dopytywany, czy jednak jest organizowane jakieś spotkanie, zwracał uwagę, że dopiero co ogłoszono oficjalne wyniki wyborów.

„Oczywiście, ta deklaracja, która padła, jest aktualna i w tym zakresie będą też działania podejmowane” - zaznaczył.

Pytany, czy ta inicjatywa jest związana z układaniem na nowo składu Kancelarii Prezydenta, Mucha zastrzegł, że to są wyłącznie kompetencje prezydenta. „Na pewno żaden z ministrów prezydenckich się nie będzie wypowiadał co do rozstrzygnięć pana prezydenta w tym zakresie” – dodał.

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska