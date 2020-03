„Jesteśmy przygotowani na przypuszczalne nadejście koronawirusa” – zapewnił Morawiecki.

Podczas wtorkowej wizyty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach szef rządu podziękował za pracę wszystkim, którzy zajmują się zdrowiem publicznym, nie tylko potencjalną epidemią koronawirusa - lekarzom, pielęgniarkom, laborantom, diagnostom oraz pracownikom inspekcji sanitarnej. To w rękach pracowników sanepidu i służby zdrowia znajdują się losy tysięcy pacjentów – przypomniał.

„W tych szczególnych okolicznościach, kiedy teraz puka do naszych drzwi niestety ten koronawirus – jeszcze cały czas nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku wystąpienia (koronawirusa - PAP) w Polsce, tak jak wcześniej mówił minister zdrowia i ja mówiłem – natychmiast jak taki przypadek się pojawi, to będziemy oczywiście o tym informowali” – zaznaczył.

„Dzisiaj skupiamy nasze siły i środki, naszą uwagę, nasze doświadczenie, środki finansowe, na najbardziej skutecznym zapobieganiu koronawirusowi, a w przypadku, kiedy już wirus się pojawi w Polsce, na ograniczaniu jego zasięgu i na jego zwalczeniu" – powiedział szef rządu.

Przypomniał, że polski minister zdrowia Łukasz Szumowski jako pierwszy wezwał swoich kolegów z Unii Europejskiej do zwołania specjalnego spotkania ministrów zdrowia państw członkowskich UE w sprawie epidemii koronawirusa. „Ja jako pierwszy dzwoniłem też do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, do kilku premierów (...) i dyskutowałem na tematy zagrożeń związanych z koronawirusem, z jego rozprzestrzenianiem się, a przede wszystkim jego zwalczaniem” – mówił premier.

„Wiem w związku z tym, że Polska stosuje najlepsze praktyki na tym etapie tej choroby, która gdzieś wokół nas już się pojawiła i niestety liczba przypadków zakażeń wzrasta” – oświadczył premier. Jak zaznaczył, ważne w obecnej sytuacji jest przygotowanie służb i jak najlepszy sprzęt. Taki profesjonalny sprzęt – jak dodał – miał okazję zobaczyć w WSSE, gdzie badane są próbki pobrane od pacjentów.

"Wiem, że jest to profesjonalny sprzęt, ale przede wszystkim wiem również, że jest to sprzęt obsługiwany przez bardzo zaangażowanych ludzi, pracowników, specjalistów, ekspertów w tej dziedzinie. Tutaj w tym ośrodku badane są próbki, robione są testy na okoliczność wystąpienia koronawirusa" – zaznaczył Morawiecki.

Jak opisywał, ponieważ dotychczas nie stwierdzono zakażania, a osoby, które były badane, są wypuszczane do domów. „W całej Polsce kwarantannie poddanych jest 231 osób, a testy są prowadzone wobec 127 osób, cały czas te testy są negatywne” – poinformował.

Premier zaapelował o to, by nie szerzyć paniki i nie rozpowszechniać fake newsów na temat koronawirusa. Informacje sugerujące, że rząd nie ujawnia przypadków wystąpienie koronawirusa określił jako „absurdalne supozycje”. Zaapelował równocześnie, by stosować się do zaleceń lekarzy, resortu zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

„Jesteśmy przygotowani na przypuszczalne nadejście koronawirusa. Oby były to ogniska jak najbardziej ograniczone, oby było ich jak najmniej” – powiedział premier.

Dodał, że podjął decyzję o skierowaniu kolejnych środków na ten cel. „Zaangażowałem kolejne 100 mln zł w zakup dodatkowego sprzętu ochronnego do szpitali czy w szczególności też do placówek inspekcji sanitarnej” – dodał. Wyraził przekonanie, że zamówienia na sprzęt medyczny i testy oraz już posiadany sprzęt są wystarczające, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polakom.

„Na fake newsy nie ma wprawdzie szczepionki, ale najlepszym testem jest zachowanie spokoju i obywatelska postawa, która pozwoli lekarzom, pielęgniarkom, szpitalom, inspekcji sanitarnej, laborantom wykonywać swoją pracę i jestem przekonanym, że jesteśmy w bardzo dobrych rękach” – oświadczył premier i zaapelował, by zaufać pracownikom służby zdrowia.