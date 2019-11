"Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg" - powiedział Mateusz Morawiecki podczas uroczystości.

Przysięgę składają obecnie pozostali ministrowie.

Według wstępnych informacji, premier przedstawi expose w Sejmie we wtorek.

Dla premiera, wicepremierów, ministrów - drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte - zadeklarował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił też, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy Rady Ministrów.

Kierując swoje słowa do członków Rady Ministrów prezydent powiedział, że "jest zawsze otwarty na współpracę". "Jestem zawsze otwarty na wszelkie państwa inicjatywy, na to, żeby te dobre inicjatywy służące realizacji założeń programowych, ważnych założeń programowych dla Polski, żeby je wspierać, bo jestem przekonany, że one będą służyły Polsce, i będą służyły polskiemu społeczeństwu" - powiedział Andrzej Duda.

"Proszę żebyście państwo wiedzieli, że dla was, zwłaszcza dla pana premiera, panów wicepremierów, ministrów, wszystkich - drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte" - zadeklarował. "Jestem gotów na rozmowę nawet na najtrudniejsze tematy. Pewnie takie rozmowy będą się zdarzały. Jeżeli będą się odbywały u mnie, będę za to zawsze ogromnie wdzięczny i chcę, żebyście państwo o tym zawsze pamiętali, że nawet w najtrudniejszych kwestiach zawsze jestem otwarty na pomoc i zawsze jestem gotów wspólnie dźwigać ciężar, jeżeli będzie służył dobru, wspólnemu dobru Rzeczypospolitej" - zapewnił prezydent.