O tym, że poseł Jakubiak jest kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy poinformował w czwartek lider ruchu Paweł Kukiz.

Odnosząc się do tej kandydatury Patryk Jaki powiedział w czwartek PAP, że "z szacunkiem podchodzi do pana posła Jakubiaka". "Gdyby chciał, spokojnie mógłbym mu zaproponować funkcję wiceprezydenta do spraw gospodarczych".

Jakubiak pytany w piątek w radiowych "Sygnałach dnia" o propozycję Jakiego powiedział, że zajmuje się zarządzaniem prywatnymi jednostkami gospodarczymi od 30 lat, a Patryk Jaki dopiero zamierza to robić.

Stwierdził, że jest zadowolony, że został doceniony, ale - jak podkreślił - startuje w wyborach, żeby wygrać. "To mieszkańcy zdecydują jak będzie później" - podkreślił Jakubiak. Dodał, że "zadanie jakie otrzymał od Kukiz'15, to wygrać".

Jakubiak stwierdził, że jego kontrkandydaci, Patryk Jaki i kandydat Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski "ścigają się między sobą". "A pośrodku traktują Warszawę jak taką pannę na wydaniu" - ocenił.

Jakubiak poinformował, w piątek jest pierwsze spotkanie komitetu koordynującego przygotowania jego ugrupowania do wyborów w Warszawie.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili oprócz Jakiego, Trzaskowskiego i Jakubiaka m.in. lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.