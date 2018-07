Sędzia w programie Fakty po faktach wyraził nadzieję, że nie znajdzie się osoba, która będzie chciała zastąpić Małgorzatę Gersdorf, bo - jak powiedział - nie byłoby to godne sędziego, który by taką funkcję przyjął.

Dodał też, że obecnie wszystkie autorytety prawne uznają, że stanowisko I prezes SN gwarantuje Gersdorf konstytucja. Nieposzanowanie jej zapisów oznacza jej łamanie. Zastanawia więc sędziego Katnera fakt, że wielu młodych prawników polemizuje z tą wiedzą. To wg sędziego "brak szacunku do tego czego nauczyli się na studiach, do swoich profesorów".

Sędzia Katner jest sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego od 2009 roku. Mimo że złożył oświadczenie (ale powołując się na konstytucję) oraz dołączył zaświadczenie lekarskie, KRS nie zaopiniowała go negatywnie. Dlaczego? Sędzia Katner czeka na uzasadnienie decyzji.

