Władza zmienia zdanie: Do Sejmu wchodzi pierwszy terapeuta

We wtorek o godz. 16 do protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych wejdzie pierwszy terapeuta; w środę o 12 dwóch kolejnych, zabiegi będą odbywały się w pokoju dziennikarskim - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Sejmu.