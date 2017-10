Wicepremier powiedział we wtorek, że "wkrótce rzeczywiście koalicja rządowa się poszerzy". "Mam na myśli nie tylko poszerzenie się o kolejnych posłów, ale o kolejne ważne środowiska. Polska Razem zamierza wraz ze środowiskami wolnorynkowej prawicy powołać nowe ugrupowanie, ale to nowe ugrupowanie będzie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy" - zapowiedział Gowin.

Gowin zastrzegł, że - choć nazwa została już wybrana - na razie nie chce jej ujawniać, ani zdradzać konkretnych nazwisk, ponieważ jest na to za wcześnie. "Skoro dołączają do nas nowe środowiska, polityczne i samorządowe, to rzeczą naturalną jest także zmiana szyldu" - zaznaczył.

"Myślę, że już wkrótce ogłosimy powstanie tej partii, natomiast jej kongres odbędzie się jeszcze jesienią" - powiedział wicepremier. Dodał, że do partii może dołączyć każdy, kto zgadza się z jej programem - a będzie to partia wolnorynkowa i jednocześnie konserwatywna w sprawach kulturowych i obyczajowych.

Zaznaczył, że najważniejsze osoby w PiS o tym wiedzą i "są tym faktem usatysfakcjonowani". Dodał, że prawdopodobnie kongres nowego ugrupowania odbędzie się "bliżej listopada niż grudnia".

Wicepremier odniósł się też do słów szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który komentując zgłoszony przez Gowina projekt ustawy ws. szkolnictwa wyższego - powiedział, że "rząd nie zna pomysłu wicepremiera Gowina" i jest on w części "w poważnym konflikcie" z programem PiS". Gowin odpowiedział, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest zróżnicowany a Terlecki wypowiedział te słowa "nie znając projektu ustawy".

"Dla mnie jest rzeczą wzruszającą, kiedy słyszę - nie tylko od władz uczelni, ale (kiedy) zwłaszcza młodzi naukowcy mówią: to jest nasza ustawa. Nasza, czyli wypracowana wspólnie przez ministerstwo i środowisko akademickie" - podkreślił Gowin. "Zaproszę Terleckiego na dobrą kawę, przedyskutujemy to i jestem przekonany, że go przekonam" - zaznaczył.

Wicepremier odniósł się także do sprawy kandydatury Jadwigi Emilewicz na prezydenta Krakowa. O kandydaturze Emilewicz Gowin poinformował na konferencji prasowej w Krakowie. Zapowiedział wówczas, że Polska Razem rekomenduje, by wspólnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa, była właśnie wiceminister rozwoju. Dodał, że rekomendacja ta została już oficjalnie zgłoszona prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

W reakcji na tę konferencję, Terlecki oświadczył, że ogłoszona przez Gowina kandydatura Jadwigi Emilewicz na prezydent Krakowa nie jest uzgodniona z PiS.

"Już dawno, wiele miesięcy temu przedstawiliśmy władzom PiS-u kandydaturę Jadwigi Emilewicz jako potencjalnego, wspólnego kandydata Zjednoczonej Prawicy w Krakowie. Ale też deklarowaliśmy, że jesteśmy otwarci na kandydaturę zgłoszoną przez PiS, zwłaszcza, gdyby była to Małgorzata Wassermann" - powiedział Gowin.