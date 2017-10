Bankiet został zorganizowany w poniedziałek w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności (ECS), przez Fundację im. Lecha Wałęsy.

„Bardzo dziękuję, że poświęciliście swój wolny czas na to spotkanie. Bardzo się z tego cieszę, choć te 74 lata nie daje mi za dużo radości” – powiedział do zebranych były prezydent i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, który skończył 74 lata w piątek 29 września.

Dodał, że z wieloma z gośćmi spotkał się już wcześniej, a także razem pracował.

„Więc jako przyjaciół powinienem wszystkich wymienić. Wybaczcie, nie będę jednak tego robił, bo mógłbym kogoś pominąć. Zrobię jednak wyjątek. Jak wiecie, miałem wielkie kłopoty w latach 70. i w tych czasach był człowiek, który miał z kolei kłopoty przeze mnie. To mój kierownik z tamtego czasu w pracy. Panie kierowniku: kłaniam się panu i dziękuję, że pan jest z nami dzisiaj. Dziękuję, że pan mnie wtedy bronił i przez to stracił pracę. Dziękuję za to, że pan nie chciał mnie wtedy zwolnić, choć oni na to nalegali” - mówił Wałęsa.

Po przemówieniu goście zaintonowali jubilatowi „100 lat”.

„Oczywiście Lech Wałęsa był pierwszym, demokratycznie wybranym prezydentem Polski, ale w Europie środkowo-wschodniej będzie zapamiętany jako legendarny przywódca Solidarności. Pamiętam jako młody człowiek lata 80., kiedy słuchałem wiadomości Radia Wolnej Europy o tym, że coś się dzieje w Polsce. I wierzcie mi: to była nie tylko inspiracja dla Polaków, ale także dla nas wszystkich mieszkańców Europy środkowo-wschodniej” – powiedział Petyr Stojanow, prezydent Bułgarii w latach 1997-2002.

W ECS na kolacji urodzinowej Wałęsy pojawili się byli działacze opozycji antykomunistycznej m.in. Zbigniew Janas, Bogdan Lis, Jan Lityński, Jacek Merkel, Krzysztof Pusz.

Nie zabrakło też polityków Platformy Obywatelskiej – Jerzego Borowczaka, Bogdana Borusewicza, Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Sławomira Neumanna oraz Nowoczesnej – Ryszarda Petru, Barbary Dolniak, Ewy Lieder, Katarzyny Lubnauer, Kamili Gasiuk-Pihowicz, Joanny Scheuring-Wielgus.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też b. wicepremier, minister finansów prof. Leszek Balcerowicz, były szef MSWiA Janusz Kaczmarek, a także były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski, bokser Dariusz Michalczewski oraz były lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski.