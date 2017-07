Prawie 4,7 tys. ślubów z obcokrajowcami miało miejsce w Polsce. Mężami Polek stawali się najczęściej Anglicy, Niemcy, Ukraińcy i Włosi. Natomiast wśród cudzoziemek, które zostały żonami Polaków, najwięcej było Ukrainek, Rosjanek i Białorusinek.

Pozostałe 8,8 tys. małżeństw rodacy zawarli z cudzoziemcami za granicą i zarejestrowali w polskich urzędach stanu cywilnego – wynika z danych GUS przygotowanych dla DGP. Urząd zastrzega, że statystyka ta obejmuje także część małżeństw zawartych we wcześniejszych latach. Mimo to w ubiegłym roku, tak jak w latach poprzednich, mogło być nawet więcej ślubów, niż mówi dostępna statystyka, ponieważ nie ma obowiązku rejestracji w polskich USC małżeństw zawartych w innych krajach. Robią to głównie ci, którzy mają taką potrzebę, np. związaną z rozliczeniami podatkowymi.