Przewodniczący Nowoczesnej zadeklarował wolę współpracy z Platformą Obywatelską „w kwestiach fundamentalnych”, takich jak obrona TK i sądownictwa. Petru odniósł się także do wyborów samorządowych.

„W przypadku Warszawy nie widzę możliwości współpracy; przedstawiam propozycję – startujemy w tych wyborach oddzielnie, ale jeśli do II tury wejdzie nasz kandydat, to popiera go PO, a jeśli będzie to kandydat PO, to my go popieramy” – dodał Petru.

Więcej w Rmf24.pl