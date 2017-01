Według komunikatu prokuratury Farid K. oraz Meryem E. B. "są podejrzani o dostarczenie Khalidowi El Bakraoui fałszywych dokumentów użytych w czasie przygotowań do zamachów w Paryżu". Bakraoui to jeden z zamachowców samobójców, którzy wysadzili się na lotnisku Zaventem w Brukseli 22 marca 2016 r.; był ponadto zamieszany w organizację ataków paryskich.

Zarówno Faridowi K., jak i Meryem E. B. postawiono zarzuty fałszerstwa oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami; Faridowi K. zarzuca się ponadto, iż kierował działaniami grupy terrorystycznej. Mężczyzna został aresztowany, a kobietę warunkowo wypuszczono na wolność.

W związku z przygotowywanymi z Brukseli zamachami w Paryżu w ramach belgijskiej części śledztwa postawiono zarzuty około 20 osobom. Podejrzewa się je przede wszystkim o udzielenie pomocy logistycznej terrorystom oraz wsparcia jedynemu żyjącemu członkowi grupy zamachowców z Paryża Salahowi Abdeslamowi w czasie jego trwającej cztery miesiące ucieczki przed policją.

W rezultacie serii ataków przeprowadzonych 13 listopada 2015 roku w różnych częściach Paryża zginęło 130 osób, a ok. 350 zostało rannych. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie (IS). (PAP)

