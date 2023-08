Tusk to personifikacja zła w Polsce, to czyste zło. Tradycja mojego brata nie ma nic wspólnego z tym niszczycielem, który jego również w sposób cyniczny i okrutny niszczył - powiedział w poniedziałek wicepremier Jarosław Kaczyński.

"Tusk zaczął głosić, że jego formacja to szeroki sojusz zaczynający się od Andrzeja Rozenka - współpracownika Urbana. Według Tuska tam są ci, którzy chcą kontynuować dzieło mojego brata. Rzeczywiście jest tam grupka zdrajców spośród tych, którzy współpracowali w jakimś momencie z moim bratem. To ludzie obrzydliwi, którzy zdradzili wszystko. Dla swoich karier są gotowi na wszystko. Niektórzy z nich byli związani z różnymi złej sławy organizacjami, tylko kiedyś o tym nie wiedziano. Nie wierzcie w to" – mówił wicepremier Kaczyński. I dodał: "Tradycja mojego brata nie ma nic wspólnego z tym niszczycielem, który jego również w sposób cyniczny i okrutny niszczył".

Zaznaczył, że Lech Kaczyński nie miał nic wspólnego z Donaldem Tuskiem. "Tusk to personifikacja zła w Polsce. To czyste zło" – powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił, Tusk "broni ubeków i gromadzi pod swoimi sztandarami różne ciemne elementy tylko po ty, by wygrać". Zaznaczył, że lider PO chce realizować w Polsce interesy Brukseli. "Oni często o Polakach mówili +ludność+ i chcą doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy byli ludnością, a my chcemy być obywatelami. Chcemy być dumnymi przedstawicielami dumnego narodu – Polakami" – mówił prezes PiS.

Wskazał, że prowadzi do tego jedna droga. "To droga do urn i oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, na silną Polskę, na polską przyszłość i największy w naszych dziejach sukces" – podkreślił Kaczyński.

Autorki: Daria Al Shehabi, Agnieszka Grzelak-Michałowska

dsk/ agm/ godl/