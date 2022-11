W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

„Projekt zawiera rozwiązania, których osią jest ograniczenie obowiązków informacyjnych i ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej. Jest wynikiem konsultacji i wypełnia oczekiwania, zgłaszana prze rynek” – powiedział w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń.

Jako najważniejsze rozwiązania wskazał uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r. Wiceminister wskazał także na wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej do 31 stycznia 2024 r.

Poza tym, jak powiedział Artur Soboń, w projekcie zostały zawarte zapisy, rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Projekt wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu Blika (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r.

„Wszystkie zmiany w tej ustawie są korzystne dla podatników” – powiedział wiceminister finansów. W trakcie sejmowej debaty poparcie do dalszych prac nad projektem zadeklarowały kluby i koła poselskie. W efekcie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych do dalszych prac.