Wymagania potrzebne do starania się o funkcję sędziego pokoju nie będą zbyt wygórowane. Resort chce, aby w wyborach mogli startować wszyscy mieszkańcy danego powiatu w wieku od 30 do 75 lat. I to właściwie wszystko. MS nie uważa bowiem za konieczne, aby kandydaci do pełnienia tej funkcji posiadali wykształcenie prawnicze. To od wyborców , jak podkreśla pomysłodawca, „zależeć będzie, czy jej sprawowanie powierzą osobie legitymującej się wykształceniem prawniczym, czy też wybiorą osobę o innym wykształceniu, lecz cieszącą się autorytetem w społeczności lokalnej, np. z uwagi na dotychczasową działalność zawodową, nieskazitelność charakteru, doświadczenie życiowe”.