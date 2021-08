Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi, który rozpatrywał sprawę dotyczącą dodatku wychowawczego, czyli 500+ przysługującego na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Wniosek o jego przyznanie złożyła kobieta, która wystąpiła do sądu o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Dołączyła do niego postanowienie sądu rejonowego, które wskazywało, że w trybie zabezpieczenia uregulowany został sposób roztoczenia nad małoletnim pieczy w taki sposób, że jego miejsce pobytu jest każdorazowo miejscem zamieszkania opiekunki, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jednak starosta uznał, że skoro kobieta nie jest rodziną zastępczą, to nie może otrzymywać dodatku wychowawczego.