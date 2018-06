Małżeństwo artystów jest w trakcie trasy koncertowej "On the Run Tour II", która rozpoczęła się 6 czerwca w Wielkiej Brytanii i potrwa do 4 października. W tym czasie Beyonce i Jay Z odwiedzą 15 miast europejskich i 21 w Ameryce Północnej. Beyonce wystąpi w Polsce po raz drugi - pierwszy koncert miała w 2013 roku na Orange Warsaw Festiwal. Jej mąż Jay-Z występował dotychczas m.in. na Open'er Festival w Gdyni i Coke Live Music Festival w Krakowie.

Rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godz. 20, ale już po godz. 16 w okolicach PGE Narodowego zaroiło się od fanów gwiazdorskiej pary. Zbierali się grupkami na stadionowych błoniach.

Jedna z takich grupek to Hiszpanie, jak wskazują ich żółto-czerwone zdobienia przy ubraniach. Wyglądają na szczególnie podekscytowanych. Spodziewają się emocji na najwyższym poziomie. "Beyonce to królowa, wiemy, że jej występ nas nie zawiedzie" – oświadczył Lucas. "Pokonaliśmy wiele utrudnień, żeby się tutaj dostać – nasz lot został odwołany, jeden z nas do ostatniej chwili nie miał biletu, ale zrobiliśmy wszystko, co się dało, by zobaczyć +Queen B+ na scenie!" – dodał. "Daliśmy radę. Sporo nas to kosztowało, ale wiemy, że warto" – dodał inny Hiszpan.

Andre, który przyleciał do Warszawy z dziewczyną Rose z Limy, stolicy Peru, zaskoczyła pogoda. "Podobno lato w Polsce jest piękne, tymczasem jest nam zimno, nie tego się spodziewaliśmy" – powiedział. Podkreślił, że nie jest fanem Beyonce. "Jestem tu dla Rose, ona ją uwielbia. Ja wolę cięższą muzykę" – wyznał. Wspólnie zadeklarowali, zostaną w Polsce na dłużej. "Słyszeliśmy, że Polska jest piękna. Zostaniemy w Warszawie na kilka dni, potem planujemy wynająć samochód, zwiedzić Kraków i zobaczyć góry" – zapowiedziała Rose.

Na koncert do Warszawy przyjechali również Grecy. Według nich może on być najlepszy w Europie. Kostas, który ma w Polsce rodzinę, twierdzi, że Polacy mają wyjątkowy temperament. "Czuć to nawet przed koncertem. Wiem, że będzie wyjątkowo" – stwierdził. Bywa w Warszawie przynajmniej raz w roku, bo - jak mówi - ma ogromny sentyment do tego miasta. Dlatego zakup biletu na koncert w Polsce wydał mu się oczywisty. "Trasa koncertowa Beyonce i Jaya Z nie przewiduje wizyty w Grecji, więc jesteśmy tutaj" – powiedział. On i jego przyjaciele mieli obawy, czy uda im się dotrzeć na koncert, bo lot był bardzo opóźniony. "Całą podróż słuchałem +Bey+. Mam nadzieję, że zagrają wszystkie moje ulubione piosenki!" – powiedział Kostas.

Najwięcej na sobotnim koncercie będzie jednak Polaków. Dla stojącej w długiej kolejce Karoliny to nie pierwsze spotkanie z gwiazdą. "W tym roku byłam w Stanach Zjednoczonych, podczas tej podróży udało mi się wziąć udział w festiwalu Coachella. To był prawdziwy szał" – opowiadała, pytana o emocje. "Nie sądzę, że dzisiejszy koncert będzie lepszy niż tamten, ale i tak nie mogłam odpuścić jej występu na Narodowym" – stwierdziła.

W związku z koncertem w sobotę w okolicach warszawskiego PGE Narodowego należy się spodziewać utrudnień w ruchu i zmian w rozkładach komunikacji miejskiej, a także większej liczby patroli służb porządkowych.

Beyonce to amerykańska piosenkarka R&B. Sławę zyskała pod koniec lat 90. jako liderka zespołu Destiny's Child. Pierwszy solowy album "Dangerously in Love" wydała w 2003 roku. Płyta ta dostała pięć nagród Grammy. W 2011 roku Beyonce została uhonorowana nagrodą specjalną Billboard Millennium Award za dokonania i wpływ na rozwój przemysłu muzycznego. W 2012 roku telewizja VH1 umieściła ją na trzecim miejscu listy 100 najwybitniejszych kobiet w muzyce.

Jay-Z jest raperem i biznesmenem. Jego majątek jest szacowany na ponad pół miliarda dolarów. Jego albumy rozeszły się w prawie 50 mln egzemplarzy. Artysta zdobył piętnaście nagród Grammy. Jego albumy Reasonable Doubt (1996) i The Blueprint (2001) zostały umieszczone przez magazyn Rolling Stone na liście 500 albumów wszech czasów.

Jay-Z i Beyonce występują razem od 2002 roku, kiedy nagrali pierwszą wspólną piosenkę "'03 Bonnie & Clyde". Od 2008 roku są małżeństwem. W wydaniu Księgi rekordów Guinnessa z 2011 roku zostali uznani za najbardziej wpływową i najlepiej zarabiającą parę świata.(PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk