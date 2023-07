Jeżeli myślisz poważnie o biznesie w Ukrainie, nie może Cię zabraknąć na konferencji „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together”. Druga edycja tego superważnego wydarzenia już 20 lipca w warszawskim Hiltonie.

Po ponad 500 dniach wojny całkowicie zmieniło się postrzeganie partnerstwa gospodarczego Polski i Ukrainy. Po zerwaniu budowanych latami relacji gospodarczych w Europie i globalnych łańcuchów dostaw staliśmy się dla naszego wschodniego sojusznika kluczowym zapleczem gospodarczym i jednocześnie bramą na świat. Wypracowane w tych niezwykle trudnych miesiącach doświadczenia mogą się okazać bezcenne w procesie planowanej odbudowy Ukrainy. Niezbędny do tego jest jednak intensywny dialog na poziomie polityki, administracji i biznesu. Przybliża nas on do stworzenia kompleksowego planu – nie tylko samej odbudowy, lecz także długofalowego rozwoju naszych gospodarek oraz współtworzących je przedsiębiorstw.

Rok temu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z partnerami i patronami instytucjonalnymi zgromadził w Warszawie pod hasłem: „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” przedstawicieli rządów, administracji publicznej i biznesu oraz przodujących analityków z Polski i Ukrainy. Konferencja zgromadziła ok. 700 gości z obu państw. Jej sukces uzmysłowił wszystkim, jak potrzebne są takie – skuteczne i wiarygodne – platformy komunikacji ukierunkowane na bezpośrednią wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Dlatego – obserwując dynamikę współczesnego świata i ogrom wyzwań stojących przed obiema gospodarkami, zgodnie z oczekiwaniami uczestników pierwszej edycji oraz szerokich kręgów biznesu i administracji z obu krajów, ZPP kontynuuje to ambitne i oczekiwane przedsięwzięcie, organizując II edycję:„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” – 20 lipca w hotelu Hilton w Warszawie.

Goście z Polski i Ukrainy, w tym premierzy, ministrowie i znani eksperci, rozmawiać będą o współpracy gospodarczej, jej perspektywach oraz wyzwaniach i szansach związanych z odbudową zniszczonego przez rosyjską agresję kraju. Motywem przewodnim podczas planowanych pięciu sesji plenarnych i czterech sesji branżowych będzie udział polskich przedsiębiorców – dużych, średnich, małych i mikro – w procesie odbudowy Ukrainy w tym tworzeniu planu odbudowy. Poznamy możliwości i uwarunkowania współpracy z ukraińskimi partnerami. W toku wspólnej dyskusji dokonamy oceny stanu potrzeb

i wyzwań ukraińskiej gospodarki oraz zidentyfikujemy obszary, w których mogą przyjść z pomocą polskie firmy i instytucje finansowe.

Tegoroczna edycja „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” została podzielona na następujące panele:

Odbudowa Ukrainy – wkład Polski i możliwości dla polskiego biznesu

Rozszerzenie UE. Szanse i wyzwania

Strategiczne partnerstwo przemysłowe Polska–Ukraina

Prywatne inwestycje: katalizator ożywienia i wzrostu gospodarczego Ukrainy

Rola handlu i logistyki w odbudowie Ukrainy

Podczas sesji branżowych będziemy natomiast rozmawiać o:

Roli nowych technologii w odbudowie i rozwoju ukraińskiej gospodarki.

Energetycznym zwrocie Ukrainy ku integracji z UE

Wpływie migracji zarobkowej na polski i ukraiński rynek pracy

Sektorze farmaceutycznym w Polsce i w Ukrainie i potencjale partnerstwa w kontekście wojny i integracji europejskiej

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi kilka inicjatyw na rzecz otwierania działalności gospodarczej przez Ukraińców na terenie Polski oraz wspomagania rodzimych firm na rynku ukraińskim. Business for Ukraine Center powołane przez ZPP dla obsługi i aktywizacji ukraińskich firm na rynku polskim czy Biuro ZPP w Kijowie stawiające sobie za cel stworzenie i wzmocnienie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesowymi to tylko część codziennych wszechstronnych inicjatyw na rzecz dwustronnej kooperacji.

II edycja „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” została doceniona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która ponownie objęła wydarzenie Patronatem Honorowym. Udział w konferencji zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, w panelach udział wezmą ministrowie polskiego i ukraińskiego rządu. Partnerem Głównym wydarzenia jest ORLEN S.A. Pozostali Partnerzy na co dzień zajmujący się sprawami polsko-ukraińskimi będą mieli swoich reprezentantów na konferencji.

Konferencja zakończy się uroczystą kolacją i przemówieniami ministrów pod hasłem „Wizja strategicznej relacji polsko- ukraińskiej: wnioski dla biznesu”.

Po części formalnej wydarzenie uświetni występ ukraińskiej gwiazdy światowego formatu – Jamali.

Szczegółowy program konferencji wraz z linkiem do rejestracji znajdą Państwo na stronie:

https://ukraina.zpp.net.pl/rebuild_together/