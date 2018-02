W ofercie tradycyjnych banków trudno znaleźć produkty dobrze dostosowane do specyfiki kosztów i przychodów sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz freelancerów. Dlatego przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z usług instytucji finansowych, takich jak np. Finiata, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferuje usługę cichego faktoringu z regresem, czyli tzw. mikrofaktoring.

Dlaczego mikrofaktoring?



Mikrofaktoring, czyli faktoring cichy z regresem jest usługą przeznaczoną przede wszystkim dla firm, których banki nie potrafią właściwie ocenić, czyli dla sektora MSP i działalności gospodarczych. Przy mikrofaktoringu fakt finansowania faktury jest znany tylko przedsiębiorcy i faktorowi. Kontrahenci klientów Finiaty nie są informowani o tym, że ich dostawca korzysta z zewnętrznego finansowania, a klient sam decyduje jak długo chce finansować fakturę. Po otrzymaniu zapłaty dostawca zwraca uzyskaną wcześniej zaliczkę bezpośrednio do Finiaty. Ten produkt faktoringowy idealnie wpasował się w polską rzeczywistość, w której firmy zarobiły już pieniądze, ale ze względu na odroczenie terminów płatności, czy w związku z generalnym trendem „nie płacenia na czas” muszą czekać na wynagrodzenie. Dzięki faktoringowi od Finiaty otrzymują je natychmiast. Mikrofaktoring jest więc usługą biznesową, która pozwala klientom zachować płynność finansową firmy.

Jak to działa?



Limity faktoringowe są przyznawane po automatycznej ocenie dokonywanej przez zaawansowany algorytm oceny ryzyka kredytowego, który bierze pod uwagę nawet 10 tysięcy punktów kontrolnych. Po przyznaniu limitu klient może wprowadzić faktury do systemu i ustalić okres finansowania każdej z nich, może to być 30, 60 lub 90 dni. System potrzebuje zaledwie trzech minut na analizę faktury i około trzech godzin na cały proces związany z przekazaniem klientowi gotówki. Jeśli wcześniej ustalony termin okaże się zbyt krótki, można go wydłużyć nawet do 120 dni.

Czym jest Finiata?



To największy, europejski fintech oferujący mikrofaktoring za pośrednictwem innowacyjnych technologii dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz freelancerów. Usługa z powodzeniem przyjęła się w Niemczech oraz Polsce i niebawem wyrusza na podbój kolejnych części Europy.



