Choć w porównaniu z poprzednim badaniem widać spadek o około pół godziny, skala zjawiska wciąż jest ogromna. I co ważne, mówimy o średniej. Są dzieci, które przed ekranem spędzają osiem godzin dziennie. Zdarzają się też takie, które są online nawet dwanaście.

Rodzice myślą, że wiedzą. Dzieci mówią co innego

Rodzice pytani o czas ekranowy swoich dzieci najczęściej odpowiadają: około czterech godzin. To wciąż bardzo dużo. I co ciekawe, dorośli raczej nie zaniżają go drastycznie. Problem polega na czymś innym. Na tym, że często nie wiedzą, co dokładnie dziecko robi w sieci.

Raporty NASK są prowadzone cyklicznie, dzięki czemu można obserwować zmiany. Jedna z nich jest szczególnie niepokojąca. Coraz młodsze dzieci dostają własne smartfony. Dziś średni wiek to 8–9 lat. Większość dzieci przed 10. urodzinami ma już swój telefon z dostępem do internetu.

I nie jest to wyłącznie narzędzie do kontaktu z rodzicami. To pełne, często niekontrolowane okno na świat.

Pięć godzin to nie zawsze to samo

„Bycie przed ekranem” nie zawsze oznacza to samo. Dzieci słuchają muzyki, oglądają filmy, seriale, czasem robią to w tle innych aktywności. Tak jak dorośli, którzy włączają podcast podczas sprzątania.

Problem zaczyna się gdzie indziej. Z danych wynika, że prawie cztery godziny dziennie dzieci spędzają w mediach społecznościowych. A tam dominującą formą aktywności jest scrollowanie. Zabijanie nudy. Bez celu.

Dzieci często mówią wprost: są w sieci, bo się nudzą. To najprostsza i najbardziej dostępna rozrywka.

Relacje, gry i obcy ludzie

Sposób korzystania z internetu różni się też ze względu na płeć. Dziewczynki częściej używają mediów społecznościowych do podtrzymywania relacji. Piszą, komentują, reagują. Chłopcy częściej grają w gry online. Gry również są relacyjne. Granie „z kolegami” często oznacza granie z rówieśnikami ze szkoły. Ale nie tylko.

I tu zapalają się pierwsze czerwone lampki. Zarówno w grach, jak i w social mediach dzieci mają kontakt z osobami, których nie znają. Influencerzy, anonimowi użytkownicy, przypadkowe konta. Rodzice rzadko wiedzą, kim są ci ludzie i jakie treści przekazują.

Internet to algorytmy, które wciągają

Media społecznościowe nie są neutralne. Są zaprojektowane tak, by zatrzymywać uwagę. Algorytmy nagradzają scrollowanie szybkimi bodźcami. Dopamina robi swoje. Dzieci bardzo często mówią: „chciałem posiedzieć dwie minuty, minęły trzy godziny”.

To nie jest kwestia słabej woli. To efekt konstrukcji platform.

Co gorsza, algorytmy wzmacniają także negatywne emocje. Jeśli dziecko ma gorszy dzień, szuka treści związanych ze stresem czy smutkiem, dostanie ich jeszcze więcej. To działa podobnie jak u dorosłych. Z tą różnicą, że dzieci nie mają jeszcze narzędzi, by się przed tym bronić.

Pornografia, sexting i fałszywe poczucie kontroli

Jednym z najmocniejszych wniosków raportu jest bardzo wczesny kontakt dzieci z treściami pornograficznymi. Najczęściej około 11. roku życia. Często jednak znacznie wcześniej. Przez komunikatory, media społecznościowe, przypadkowe treści podsuwane podczas scrollowania.

Rodzice deklarują, że kontrolują dostęp do szkodliwych treści. Około 60 procent twierdzi, że stosuje jakieś formy kontroli rodzicielskiej. Dzieci mówią coś zupełnie innego. Tylko 18 procent z nich zauważa jakiekolwiek realne zabezpieczenia.

Do tego dochodzi sexting. Około 25 procent nastolatków spotkało się z sytuacją, w której ktoś wysyłał im intymne zdjęcia lub prosił o ich przesłanie. Część tych sytuacji dotyczy relacji rówieśniczych. Część pochodzi od zupełnie obcych osób.

Komunikatory to dziś nie tylko rozmowy. To kanały, grupy, treści od nieznajomych. Dla osób o złych intencjach to idealne miejsce do nawiązywania kontaktu.

Sześć kont, zero spokoju

Przeciętny nastolatek ma konta na sześciu różnych platformach. Rodzice często myślą o jednym, najwyżej dwóch serwisach. Tymczasem dzieci są wszędzie. Przeskakują między aplikacjami, reagują na powiadomienia, prowadzą równolegle wiele rozmów.

To wpływa na koncentrację, sen, naukę. Nauczyciele coraz częściej mówią o dzieciach, które zasypiają na pierwszych lekcjach. Noce spędzone na graniu i scrollowaniu przestają być wyjątkiem.

Kiedy zaczyna się problem

Nie każdy długi czas przed ekranem oznacza uzależnienie. O problematycznym używaniu internetu mówimy wtedy, gdy dziecko zaczyna tracić coś ważnego. Sen. Apetyt. Zainteresowania. Relacje. Gdy rezygnuje z aktywności, które wcześniej były dla niego ważne. Gdy pogarszają się oceny, higiena, codzienne funkcjonowanie.

To nie jest jeden sygnał. To cały zestaw zmian.

I warto pamiętać, że to problem nie tylko dzieci. Dorośli też często nie kontrolują własnego korzystania z sieci. A dzieci uczą się przez obserwację. Jeśli widzą rodzica stale z telefonem w ręku, trudno oczekiwać innego wzorca.

Rozmowa zamiast iluzji kontroli

Techniczne zabezpieczenia są ważne, zwłaszcza u młodszych dzieci. Ale przy starszych kluczowa jest relacja. Rozmowa. Zainteresowanie. Pytanie: co oglądasz, co cię w tym wciąga, co było dziś ciekawego.

Nie ocenianie. Nie bagatelizowanie. To, co dla dorosłego jest „głupotą z internetu”, dla dziecka bywa całym światem.

Internet to nie tylko zagrożenie

Na koniec warto to jasno powiedzieć. Internet nie jest wyłącznie złem. Dla wielu dzieci to miejsce budowania relacji, rozwijania pasji, nauki języków, kontaktu z rówieśnikami z całego świata. Gry też mogą być przestrzenią pozytywnych doświadczeń.

Kluczem jest wychowanie cyfrowe. Świadome. Oparte na obecności dorosłych, rozmowie i tłumaczeniu mechanizmów, które stoją za ekranem. Algorytmów, pieniędzy, iluzji idealnych żyć.

Bo dzieci nie wiedzą tego same. My wiemy. I to nasza odpowiedzialność, żeby im to pokazać.