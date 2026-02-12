Wyrok TSUE ws. WIBOR. Co to oznacza dla kredytów złotówkowych?
To otwiera drogę do kwestionowania umów przez złotówkowiczów, zwłaszcza tam, gdzie informacje o zmianach rat były przedstawiane w sposób niepełny lub zniekształcony. Jednocześnie wyrok nie przesądza jeszcze o masowym unieważnianiu takich kredytów – przed nami kolejne postępowania, zarówno przed TSUE, jak i w polskich sądach. W tle pozostaje także kluczowa sprawa sankcji kredytu darmowego, która może objąć miliony umów konsumenckich.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję