Rada Prawno-Gospodarcza DGP: dialog zamiast chaosu legislacyjnego
W redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Prawno-Gospodarczej z udziałem przedstawicieli kluczowych organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Dyskusja dotyczyła jakości procesu legislacyjnego, realnego dialogu między rządem a biznesem oraz kosztów, jakie państwo i gospodarka ponoszą wskutek prawa tworzonego bez konsultacji.
W dyskusji uczestniczyli:
Marek Kowalski – przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
Łukasz Bernatowicz – prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC)
Joanna Makowiecka-Gatza – prezes Pracodawców RP
Marek Górski – prezydent Konfederacji Lewiatan
Uczestnicy zwracali uwagę na niewykorzystywany potencjał Rady Dialogu Społecznego, problemy z egzekwowaniem obowiązujących przepisów oraz brak decyzyjności po stronie administracji rządowej. Podkreślano także potrzebę weryfikacji reprezentatywności organizacji uczestniczących w dialogu społecznym, tak aby prawo powstawało w oparciu o rzeczywiste interesy gospodarki i społeczeństwa.
