Tajny Sejm, psy na łańcuchach i wojna o Ukrainę [PIĄTY ELEMENT]

W programie „Piąty element – podsumowanie tygodnie” Tomasz Pietryga- redaktor naczelny DGP, rozkłada na części najważniejsze wydarzenia polityczne minionych dni. A jest o czym mówić: tajne posiedzenie Sejmu, nerwowe napięcia wokół bezpieczeństwa państwa, możliwe rozliczenia polityków PiS, futerkowe weta prezydenta i ostry spór o psy trzymane na łańcuchach. Do tego – Ukraina, Trump, energia, służba zdrowia oraz coraz bardziej realne pytania o to, kto przejmie narrację przed wyborami 2027.

Tajne obrady Sejmu – o co chodzi?

Donald Tusk zwołał posiedzenie z utajnionym punktem dotyczącym bezpieczeństwa państwa. Rosyjskie działania dywersyjne, ataki na infrastrukturę, drony w polskiej przestrzeni powietrznej – to już fakt, nie political fiction. Konfederacja domaga się jawnych komunikatów, ale rząd odpowiada: to materia wrażliwa. Czy Polacy powinni wiedzieć więcej?

Ukraina: pokój coraz bliżej czy wielka iluzja?

Czy za kulisami trwają dyskusje o zakończeniu wojny? W programie rozmowa o możliwych scenariuszach negocjacji, roli USA i chaotycznym stylu Trumpa, który sam potrafi zmienić reguły gry w jednym tweecie.

Prezydent, weto i psy na łańcuchach.

Ustawa futerkowa – podpisana. Ustawa łańcuchowa – zawetowana. Efekt? Polityczna wizerunkowa bomba. Eksperci mówią wprost: Karol Nawrocki zostanie zapamiętany jako ten, który „zostawił psy na łańcuchach”, a jego projekt ugrzęźnie w sejmowej zamrażarce. Czy Pałac źle rozegrał partię z rządem? Komentujemy kulisy i polityczne koszty tej decyzji.

Służba zdrowia i energia – problemy, które nie odpuszczą.

Porodówki zamykane „na czas remontu”, rosnące rachunki za prąd i brak wielkich reform to temat, który może uderzyć w każdy rząd – niezależnie od barw. Społeczeństwo się starzeje, kolejki rosną, a wyborcy coraz częściej pytają: kiedy realne zmiany?

Rozliczenia PiS – komu to się opłaci?

Morawiecki, Błaszczak i Ardanowski mogą trafić przed Trybunał Stanu. To polityczna demonstracja siły, ale i ryzyko. Dla części wyborców to sprawiedliwość, dla innych – polowanie na przeciwników. Kto zyska, kto straci?

