Śpiewak: Trzaskowski impotentem. Mentzen narąbany pod stołem [KULISY POLITYKI]

Śpiewak punktuje polityków wszystkich stron: od śmiesznych tłumaczeń posłów, przez wiralowe wypowiedzi Jakubiaka, po wizerunkowe wpadki Mentzena. Padają twarde słowa o nadużyciach kilometrówek, sejmowych imprezach i nieumiejętności klasy politycznej do podstawowej samokontroli.

Rozmowa przenosi się też na Warszawę – alkoholową politykę, nieobecność Trzaskowskiego, chaos urbanistyczny miasta i niekończące się afery wokół deweloperów. Śpiewak ostro ocenia władze stolicy, nazywając jej rządy „straconymi latami”.

"Terror wolności"

W drugiej części – miks tematów, które realnie bolą ludzi: kryzys mieszkaniowy, mikrokawalerki, brak stabilnych umów o pracę, zapaść demograficzna i dramatyczne perspektywy dla młodych. Padają mocne diagnozy o „terrorze wolności”, folwarcznym kapitalizmie i braku odwagi polityków do reform.

Na koniec – polityka ogólnokrajowa: sondaże, rosnąca skrajna prawica, fenomen Brauna, słabość rządu i rola Karola Nawrockiego, który – jak mówi Śpiewak – wyrasta na lidera dlatego, że… inni nie robią nic.

Ostry, bez filtra, gęsty od cytatów i mocnych opinii odcinek. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego jedna decyzja o alkoholu wywołała tyle emocji, to jest dobry start.