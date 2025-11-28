PiS w rozpadzie

Na pierwszy plan wysuwa się wewnętrzna wojna w PiS — seria konfliktów frakcyjnych, wzajemnych oskarżeń i prób wypychania Mateusza Morawieckiego z partyjnej pierwszej linii. Prowadzący analizują, dlaczego ugrupowanie, mimo niedawnego sukcesu wyborczego, traci poparcie i nie potrafi zbudować spójnego przekazu ani nowej wizji, która mogłaby porwać wyborców. Dyskusja dotyczy także braku świeżych twarzy, powrotu starych nazwisk oraz nieudanej strategii walki o uwagę opinii publicznej.

Drugim ważnym tematem jest narastający konflikt prezydenta Karola Nawrockiego z rządem, który obejmuje kwestie bezpieczeństwa, służb i blokowanych nominacji. Prowadzący zastanawiają się, czy publiczne przepychanki i ostre reakcje Pałacu Prezydenckiego mogą osłabić zarówno prezydenta, jak i premiera, zwłaszcza w kontekście zaniepokojenia sojuszników i napiętej sytuacji międzynarodowej.

Obowiązkowy pobór do wojska, czy szkolenia obronne?

W dalszej części programu Tomasz Pietryga relacjonuje rozmowę z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem dotyczącą modernizacji armii. Omawiane są m.in. decyzje zakupowe, program budowy okrętów podwodnych, inwestycje w drony i rosnące zainteresowanie obywateli szkoleniami obronnymi. Prowadzący analizują, czy pozytywne zapowiedzi faktycznie przełożą się na realne wzmocnienie wojska i czy system szkoleniowy może zastąpić obowiązkową służbę wojskową.

To odcinek pełen konkretów, politycznych tarć i rozmów o bezpieczeństwie — pokazujący, jak wiele wydarzeń dzieje się równolegle na polskiej scenie. Jeśli polityka ma swoje „sezony”, to ten właśnie wszedł w tryb przyspieszony.