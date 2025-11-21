Kryzysy tygodnia- skandaliczna aukcja i atak na kolei [PIĄTY ELEMENT]

Skandaliczna niemiecka aukcja

Na początku wracają do szokującej niemieckiej aukcji pamiątek po ofiarach Auschwitz, Majdanka i Katynia — wydarzenia, które wywołało oburzenie zarówno w Polsce, jak i w części niemieckiej sceny politycznej. Padają pytania o świadomość historyczną, odpowiedzialność Niemiec oraz o to, czy Europa nie zaczyna zapominać o swojej przeszłości.

Akty dywersji na polskiej kolei

Drugim kluczowym wątkiem są akty dywersji na polskiej kolei. Rozmówcy analizują, czy mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej, zwracając uwagę na powolną reakcję służb i rosnące ryzyko ataków na infrastrukturę. W tle pojawia się szersza dyskusja o komunikacji państwa, bezpieczeństwie obywateli i braku spójnej strategii w sytuacjach kryzysowych.

Chaos w sądownictwie

W dalszej części programu komentowane są plany prezydenta dotyczące reformy KRS, chaos w sądownictwie oraz napięcia między sędziami i politykami. Prowadzący zastanawiają się, czy jest w ogóle możliwy kompromis, który ustabilizowałby wymiar sprawiedliwości.

Wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu

Na koniec — gorący polityczny temat: wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, jego trudna pozycja wśród własnego środowiska oraz wpływ tego ruchu na przyszłość lewicy. Nie brakuje też rozmowy o Rafale Trzaskowskim i o tym, czy po dwóch przegranych kampaniach ma jeszcze przed sobą polityczne otwarcie.