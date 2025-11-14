Bosak: Nowrocki, marsz i „dziwne zbiegi okoliczności” [KULISY POLITYKI]

W pierwszym odcinku programu „Kulisy Polityki” Joanna Miziołek rozmawia z Krzysztofem Bosakiem – wicemarszałkiem Sejmu i liderem Konfederacji. Polityk komentuje pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, jego relacje z rządem oraz decyzję o udziale w Marszu Niepodległości. Bosak ocenia atmosferę tegorocznego marszu jako wyjątkowo spokojną i wskazuje na liczne wydarzenia towarzyszące, które – jego zdaniem – stworzyły prawdziwy „patriotyczny festiwal”.

Prezydent na Marszu Niepodległości

W rozmowie pojawia się także wątek dawnych prowokacji, problemów z zabezpieczeniem zgromadzeń i kontrowersyjnych sytuacji, które – jak twierdzi Bosak – „nie zawsze były przypadkiem”. Polityk opowiada również o kulisach pracy służb, przygotowaniach do marszu z udziałem prezydenta oraz o tym, dlaczego jego zdaniem niektóre decyzje władz nigdy nie zostaną w pełni wyjaśnione.

W drugiej części wywiadu Bosak szeroko komentuje potencjalne prezydenckie weta: od ustawy futerkowej i „łańcuchowej”, przez przepisy dotyczące kryptowalut, po podatek bankowy. Krytykuje – jak mówi – „przekombinowane” prawo oraz nadmierne obowiązki nakładane na obywateli i służby. Porusza także problem rosnącej liczby pogryzień przez psy i apeluje o realne podniesienie odpowiedzialności właścicieli.

To rozmowa o polityce bez filtra – o sporach, kulisach władzy i tym, jak niewidoczne mechanizmy wpływają na codzienne życie obywateli.