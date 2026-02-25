Czy można rozmawiać o zarobkach? [SZTUKA SPORU]
Elżbieta Niezgódka z Piotrem Niezgódką tłumaczą co realnie zmienia dyrektywa o jawności wynagrodzeń, dlaczego stare zapisy w regulaminach straszą pracowników bez podstawy prawnej i w jakich sytuacjach rozmowy o pensjach są narzędziem walki z dyskryminacją, a w jakich — dolewaniem benzyny do ognia.
To rozmowa o intencjach, granicach i emocjach wokół pieniędzy w pracy. O tym, kiedy warto mówić, kiedy lepiej milczeć — i dlaczego otwarta rozmowa o wynagrodzeniach może zmniejszać konflikty, zamiast je eskalować.