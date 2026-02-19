Polityczne nadęcie. Państwo w pompce [POL i tyka]

W pierwszym odcinku podcastu „Polityka” Daria Al Shehabi i Jacek Żakowski rozmawiają o konsekwencjach rozłamu w Polsce 2050, arytmetyce sejmowej i o tym, dlaczego w Polsce koalicje wciąż traktuje się jak polityczną anomalię, a nie standard demokracji.

Rozmowa wychodzi jednak poza krajowe podwórko. Inauguracja Rady Pokoju w Waszyngtonie, symboliczna frekwencja światowych liderów i napięcia wokół Bliskiego Wschodu stają się punktem wyjścia do szerszej analizy: czy Stany Zjednoczone tracą autorytet, a Zachód wchodzi w okres przyspieszonej erozji wpływów? Co to oznacza dla Polski i relacji prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?

Jest też o europejskim nakazie aresztowania dla Marcina Romanowskiego, sporze o wymiar sprawiedliwości i polityce, która coraz częściej operuje hasztagami zamiast odpowiedzialnością za słowo.

„Pol i tyka” to nowy podcast o państwie, instytucjach i geopolityce – rozmowa dwóch pokoleń o tym, gdzie chcielibyśmy być i o tym, gdzie naprawdę jesteśmy jako kraj.

