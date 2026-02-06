Afera Epsteina w Polsce [PIĄTY ELEMENT]

Punktem wyjścia jest ostra reakcja amerykańskiego ambasadora Thomas Rose, który publicznie zdystansował się od Włodzimierz Czarzasty. Dlaczego właśnie teraz? Czy chodzi wyłącznie o krytyczne wypowiedzi marszałka Sejmu pod adresem prezydenta USA, czy raczej o coś więcej — kontakty, kontekst międzynarodowy i polityczne sygnały wysyłane zza oceanu?

Polskie wątki w aferze Epsteina

W rozmowie pojawia się także wątek zapowiedzianej przez Donald Tusk komisji badającej sprawę Jeffrey Epstein. Czy to realna próba wyjaśnienia ewentualnych polskich wątków jednej z największych afer XXI wieku, czy raczej ruch czysto polityczny, mający zagospodarować emocje opinii publicznej? Dziennikarze analizują, dlaczego temat Epsteina jest tak nośny — pedofilia, elity, bezkarność — i jak łatwo staje się narzędziem walki politycznej.

W tle pojawia się także aktywność Karol Nawrocki, który próbuje budować swoją sprawczość poprzez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i rozszerzać konflikt polityczny poza dotychczasowe linie podziału. Czy to początek nowej strategii prezydenckiej, a może element szerszej układanki przed kolejnymi wyborami?

Napięcia wewnątrz koalicji rządzącej

Nie brakuje też rozmowy o napięciach wewnątrz koalicji rządzącej, słabnącej pozycji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytaniach o przywództwo i o to, jak długo obecny układ polityczny jest w stanie przetrwać bez poważnych wstrząsów. W tym kontekście pada również nazwisko Grzegorz Braun — jako przykład polityka kontrowersyjnego, ale konsekwentnie budującego poparcie i realną zdolność koalicyjną.

To odcinek o polityce jako grze interesów, narracji i władzy — zarówno tej krajowej, jak i międzynarodowej. O tym, jak szybko pamięć polityczna się skraca, jak łatwo tematy bezpieczeństwa mieszają się z bieżącą walką partyjną i dlaczego coraz trudniej oddzielić realne zagrożenia od czysto taktycznych zagrywek.



Piąty Element — cotygodniowe podsumowanie polityki z perspektywy Dziennika Gazety Prawnej. Bez krzyku, ale z pełną świadomością stawki.