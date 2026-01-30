Kaczyński w szpitalu. Kto szykuje się do władzy? [PIĄTY ELEMENT]

Czy na szczytach władzy zaczyna się czas pragmatyzmu zamiast permanentnej wojny?

W najnowszym odcinku Piątego Elementu prowadzący przyglądają się aktywności prezydenta — zarówno w polityce zagranicznej, jak i krajowej — oraz sygnałom możliwego porozumienia w sprawie obsady kluczowych ambasad, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Ambasadorzy i polityczny rozejm

Joanna Miziołek i Tomasz Pietryga omawiają kulisy sporu między Pałacem Prezydenckim a rządem, który przez miesiące blokował nominacje dyplomatyczne. Coraz więcej wskazuje na to, że obie strony uznały konflikt za politycznie nieopłacalny. W tle pojawiają się nazwiska potencjalnych kandydatów oraz presja ze strony zagranicznych partnerów, którzy oczekują stabilnych relacji i jasnych decyzji.

Koalicja pod presją i kryzys Polski 2050

W programie pojawia się także wątek narastających problemów w Polsce 2050. Po słabym wyniku wyborczym partia Szymona Hołowni zmaga się z wewnętrznymi napięciami, wpadkami wizerunkowymi i spadkiem poparcia. Prowadzący zastanawiają się, czy kryzys jednego z koalicjantów może zagrozić stabilności całego rządu i jaką strategię przyjmuje Donald Tusk.

Konfederacja, Braun i walka o prawicowy elektorat

W Piątym Elemencie analizowana jest również sytuacja na prawicy poza PiS. Konfederacja, zmiany organizacyjne w Nowej Nadziei oraz polityczna aktywność Grzegorza Brauna pokazują, że walka o ten sam elektorat wchodzi w nową fazę. Pojawia się pytanie, czy tradycyjne struktury partyjne wciąż mają znaczenie w epoce polityki prowadzonej głównie w internecie.

Kaczyński i pytanie o przyszłość PiS

Na koniec rozmowy pojawia się temat hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego. Choć oficjalnie mowa o chorobie, sytuacja uruchomiła spekulacje dotyczące przyszłości PiS i braku uporządkowanej sukcesji. Prowadzący podkreślają, że to Kaczyński pozostaje kluczowym spoiwem partii, a jego ewentualne odejście mogłoby otworzyć drogę do wewnętrznych sporów i podziałów.