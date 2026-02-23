Czy chcemy zostać cyborgami? [EUREKA- odkrycie tygodnia]
W powszechnej świadomości określenie „cyborgizacja” kojarzy się ze znacznymi modyfikacjami, które zmieniają ludzką tożsamość, wygląd. – Od pewnego czasu śledzę pomysły na cyborgizację człowieka, propozycje ze strony rozmaitych start-upów, firm technologicznych oraz grup badawczych. Pomyślałem, że dobrze byłoby zebrać takie technologie i sprawdzić, jaki jest do nich stosunek Polaków, czy byliby nimi zainteresowani – mówi dr Konrad Maj.
W trakcie sondażu naukowcy nie używali określenia „cyborgizacja”, a jedynie wskazywali na określone technologie i pytali, czy są one akceptowalne. Największą aprobatą ze strony badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, cieszyły się modyfikacje medyczne, które pozwalają odzyskać lub ulepszyć zdrowie. Były to nanoroboty naprawiające komórki w organizmie, wszczepialny mikrochip monitorujący zdrowie, terapie genowe pozwalające usunąć ryzyko wystąpienia chorób przed urodzeniem, technologie przedłużające życie, np. zatrzymanie starzenia, syntetyczna krew zwiększająca wydajność organizmu. Akceptowało je mniej więcej 60 proc. respondentów.
- Najbardziej popularne „ulepszenia” są wyrazem tego, że chcemy dłużej żyć. Jednak wszystkie technologie, o które pytaliśmy, zyskały aprobatę od 25, do 65 proc. Nawet te najbardziej „odjechane” pomysły, jak tatuaże LEDowe, czy możliwość przeniesienia naszego umysłu do komputera, miały swoich zwolenników – mówi szef HumanTech.
Wśród ulepszeń, które budziły najwięcej zastrzeżeń były te, wiążące się z konstruowaniem człowieka zanim się narodzi, czyli modyfikacje genetyczne, ale nie eliminujące jakąś chorobę, lecz pozwalające zaprojektować człowieka, na przykład jego kolor oczu czy wzrost.
Modyfikacje ciała mogą budzić również duże kontrowersje pod względem prawnym. Pytanie, kto miałby regulować ich zakres, określać, co można modyfikować - pozostaje otwarte.
- Nasz raport służył temu, by uświadomić decydentom, że powinniśmy już teraz myśleć o pewnym kontekście prawnym, o potencjalnych problemach i niebezpieczeństwach wynikających z ulepszeń. Jeśli przyczynią się do przestępstwa, do problemów, ludzie będą obarczać je winą. Na przykład mówić, „coś sobie pomyślałem o przełączeniu kanału w telewizorze, a robot sterowany moimi myślami poszedł i zamordował sąsiada” To jest jakieś może ekstremum, ale dobrze byłby przygotować prawo na sytuacje, gdy ktoś sterują jakimś urządzeniem za pomocą własnych myśli – podkreśla dr Konrad Maj.
Stąd bierze pilna potrzeba określonych regulacji, które mogą się przydać wcześniej niż się nam wydaje.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję