Czy chcemy zostać cyborgami? [EUREKA- odkrycie tygodnia]

W powszechnej świadomości określenie „cyborgizacja” kojarzy się ze znacznymi modyfikacjami, które zmieniają ludzką tożsamość, wygląd. – Od pewnego czasu śledzę pomysły na cyborgizację człowieka, propozycje ze strony rozmaitych start-upów, firm technologicznych oraz grup badawczych. Pomyślałem, że dobrze byłoby zebrać takie technologie i sprawdzić, jaki jest do nich stosunek Polaków, czy byliby nimi zainteresowani – mówi dr Konrad Maj.

W trakcie sondażu naukowcy nie używali określenia „cyborgizacja”, a jedynie wskazywali na określone technologie i pytali, czy są one akceptowalne. Największą aprobatą ze strony badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, cieszyły się modyfikacje medyczne, które pozwalają odzyskać lub ulepszyć zdrowie. Były to nanoroboty naprawiające komórki w organizmie, wszczepialny mikrochip monitorujący zdrowie, terapie genowe pozwalające usunąć ryzyko wystąpienia chorób przed urodzeniem, technologie przedłużające życie, np. zatrzymanie starzenia, syntetyczna krew zwiększająca wydajność organizmu. Akceptowało je mniej więcej 60 proc. respondentów.