Poseł Sterczewski porwany przez Izrael? [BLISKI ŚWIAT]
W najnowszym odcinku Bliskiego Świata dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej,
Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz, rozmawiają o izraelskim ataku na Globalną Flotyllę Sumud.
Siły Obronne Izraela (IDF) przejęły statki płynące w stronę Strefy Gazy w geście solidarności z Palestyńczykami, uniemożliwiając im dotarcie do celu.
Operacja wojskowa została przeprowadzona na wodach międzynarodowych.W misji uczestniczyli także Polacy, w tym poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski.
Polityk Koalicji Obywatelskiej poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że został porwany przez Izraelczyków.
Władze państwa żydowskiego wskazały zaś, że uczestnicy flotylli zostali przetransportowani do izraelskiego portu w Aszdod, skąd bez uszczerbku na zdrowiu wrócą do swoich państw.
Dziennikarze spierali się o zasadność samej wyprawy – Wójcicka podkreślała, że obnażyła ona brutalność izraelskiej polityki, natomiast Parafianowicz oceniał ją jako gest o charakterze operetkowym.
Rozmówcy poruszyli również temat reakcji polskiego MSZ. Oboje zgodzili się, że nadrzędną wartością powinno być bezpieczeństwo obywateli, a rząd ma obowiązek zapewnić uczestnikom flotylli bezpieczny powrót do kraju.
