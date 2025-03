Kto wejdzie do II tury wyborów prezydenckich? – Gdybym miał napatrzeć na tendencje, wskazałbym raczej na Sławomira Mentzena. Karol Nawrocki jest w tendencji spadkowej, a lider Konfederacji na rosnącej. Wszyscy kandydaci starają się coś robić, ale to Sławomir Mentzen wybija się najbardziej w tej swojej pracowitości – mówi w programie „Polityczny porządek” dr Mateusz Zaremba, politolog z Uniwersytetu SWPS.

Z ekspertem rozmawiamy o kampanii wyborczej, sondażach prezydenckich i ostatnich decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej.

Śmierć Barbary Skrzypek. Kontrowersje wokół przesłuchania

W sobotę zmarła Barbara Skrzypek, przez lata bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. 66-latka zmarła trzy dni po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

– Cała sprawa jest tragiczna. Temat stał się od razu polityczny. Jeszcze zanim pojawiły się jakieś informacje dotyczące tego, co się stało przyczyną, wszystko było już jasne – mówi DGP dr Mateusz Zaremba.

I jak dodaje, sprawa może być elementem kampanii wyborczej, która wpłynie na polaryzację. – Budowanie, konsolidowanie ludzi wokół tego typu zdarzeń jest możliwe, chociaż to dotyczy raczej tych twardych elektoratów – komentuje rozmówca DGP.

Sprawę śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież prowadzi Ewa Wrzosek, kontrowersyjna prokurator. – Mam poczucie, że nie był to najlepszy wybór. (...) Dla państwa jako instytucji powinno być najważniejsze, aby takie sprawy były wyjaśnione rzetelnie i bez żadnych politycznych konotacji – wskazuje dr Zaremba.

Mentzen goni Nawrockiego. Trwa bój o wejście do II tury

Według najnowszego sondażu Ipsos dla TVP, gdyby wybory odbywały się teraz, 36 proc. wyborców zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego, 21 proc. na Karola Nawrockiego, a 17 proc. na Sławomira Mentzena. W ostatnich tygodniach pojawiły się również badania, według których to lider Konfederacji, a nie kandydat popierany przez PiS, wszedłby do II tury.

– Ja bym nie wykluczał sytuacji, w której dojdzie do mijanki. (...) Wszyscy kandydaci starają się coś robić, ale to Sławomir Mentzen wybija się najbardziej w tej swojej pracowitości – tłumaczy politolog z SWPS. Jego zdaniem dziś nieco większe szanse na wejście do drugiej tury może mieć kandydat Konfederacji, gdyż jego poparcie ma tendencję wzrostową.

We wtorek Sławomir Mentzen spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród tematów rozmowy znalazła się kwestia m.in. bezpieczeństwa państwa. Zdjęcia ze spotkania szybko obiegły sieć. – Myślę, że prezydent Duda może kalkulować, co wydarzy się po pierwszej turze i dostrzega możliwość, że to Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury. PiS będzie musiał jawnie albo kuluarowo wesprzeć Mentzena, bo innego wyjścia nie będą chyba mieli – ocenia dr Zaremba.

