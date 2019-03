Negocjacje między rządem a nauczycielami będą kontynuowane, kiedy centrale związkowe uzgodnią swoje stanowiska - poinformowała wicepremier Beata Szydło po zakończeniu poniedziałkowych (25.03) rozmów. Z kolei Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP, stwierdził, że jak na razie strona rządowa nie przedstawiła nauczycielom żadnych nowych propozycji. Kolejne spotkanie w ramach Rady Dialogu Społecznego wyznaczono na 1 kwietnia.



- Trudno o zadowolenie w sytuacji, gdy nie doszliśmy do jakiegokolwiek porozumienia. Może jedyne zbliżenie stanowisk następuje w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, jest wola negocjowania i dyskutowania w porozumieniu z samorządami, ale dzisiaj kwestią kluczową jest to, co jest powodem tego protestu, czyli sytuacja nauczycieli – powiedział Sławomir Broniarz.



- Chcemy rozmawiać i chcemy szukać porozumienia, ale chcemy mieć uzgodnione stanowisko wszystkich central, dlatego, że cały czas, co podkreślę, jesteśmy w tej perspektywie zagrożenia strajkiem w czasie egzaminów – wyjaśniła Beata Szydło.