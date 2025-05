"Mieliśmy wczoraj wieczorem bardzo dobre wieści. Huti ogłosili, że nie chcą już walczyć. Po prostu nie chcą walczyć. I uszanujemy to, i tak zrobimy: my zaprzestaniemy bombardowań, a oni skapitulowali" - powiedział Trump podczas spotkania z Carneyem w Gabinecie Owalnym.

"Mówią, że nie będą już wysadzać statków w powietrze, a to jest cel tego, co robiliśmy, więc to tylko wieści. Właśnie się o tym dowiedzieliśmy" - relacjonował.