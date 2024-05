Izraelskie wojska odcinają Rafah od dostaw pomocy humanitarnej i zmuszają chroniących się tam Palestyńczyków do ewakuacji. Mają oni udać się tam, gdzie nie ma już śladów normalnego życia. Wpływowy doradca premiera Netanjahu, Amiad Cohen, mówi DGP, że przez kolejne pięć lat mają żyć w namiotach.

Położone na granicy z Egiptem Rafah od początku wojny w Strefie Gazy było uznawane za jedyne względnie bezpieczne miejsce dla palestyńskich cywilów. Względnie, bo choć w przeciwieństwie do pozostałych obszarów enklawy wojska lądowe wkroczyły do miasta dopiero w tym tygodniu, było ono na przestrzeni ostatnich miesięcy regularnie ostrzeliwane z powietrza. Według analizy przeprowadzonej przez naukowców z Oregon State University i CUNY Graduate Center izraelskie naloty uszkodziły od początku wojny do kwietnia ok. 32 proc. budynków w regionie (w całej Strefie Gazy to ok. 56 proc.).

Liczące przed wojną ok. 280 tys. mieszkańców miasto zmieniło się po 7 października w wielkie obozowisko dla uchodźców wewnętrznych, którzy uciekli tam z północnej i centralnej części enklawy. Trafiła tu ponad połowa populacji Gazy. W sumie ok. 1,2 mln osób, które żyją dziś w namiotach. Miasteczka namiotowe powstały pod koniec ubiegłego roku wokół obiektów należących do ONZ w północnej części Rafah. W miarę rozszerzania się izraelskiej inwazji o kolejne terytoria zaczęły się szybko powiększać. Na wykonanych przez Planet Lab zdjęciach satelitarnych widać, że namioty są dziś rozlokowane na wszystkich otwartych przestrzeniach, w tym wzdłuż głównych ulic.

Jerozolima chce rzucić Hamas na kolana

W Rafah funkcjonują tylko dwa szpitale polowe: jeden wybudowany w grudniu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i drugi wzniesiony przez Międzynarodowy Korpus Medyczny. W sumie dostępnych jest w nich niecałe 300 łóżek. – Ofensywa w Rafah dodatkowo pogrąży ledwo działający dziś system opieki zdrowotnej. Tak jak obserwowaliśmy na północy, kolejne szpitale staną się niedostępne dla potrzebujących. Nieliczne placówki medyczne nie będą w stanie poradzić sobie z napływem rannych pacjentów, a także z regularnymi potrzebami medycznymi, takimi jak porody i choroby przewlekłe – komentuje Aurélie Godard, koordynatorka zespołu medycznego Lekarzy bez Granic w Gazie.

Na razie nakaz ewakuacji otrzymało ok. 100 tys. osób przebywających we wschodniej części Rafah. Na zdjęciach docierających z enklawy widać rodziny opuszczające miasto pieszo, na osiołkach i pchając wózki.

Ostrzeżeniom tym towarzyszyły wzmożone ostrzały okolicy. Biuro prasowe Sił Obronnych Izraela (IDF) przekazało wczoraj DGP, że wojska lądowe i myśliwce IAF „uderzyły i wyeliminowały cele terrorystyczne Hamasu”.

Operacja w Rafah wydaje się na ten moment punktowa, ale armia Izraela zapewne powoli będzie poszerzać swoje zdobycze terytorialne. Z naszych rozmów wynika, że może to potrwać kolejne kilka miesięcy. Przedstawiciele IDF w rozmowie z DGP opisują działania jako „precyzyjną operację antyterrorystyczną”. Sugerując przy tym, że ofensywa zostanie przeprowadzona w bardziej ukierunkowany i ograniczony sposób niż poprzednie etapy trwającej od października wojny. Zdaniem Amiada Cohena, szefa kontrowersyjnej organizacji Tikvah Fund, to efekt presji Amerykanów. – To oni powstrzymują nas od pełnoskalowej operacji w Rafah – tłumaczy DGP. Cohen to zaufany człowiek Binjamina Netanjahu, według dziennika „Ha-Arec” jedna z niewielu osób, z którymi premier konsultował się po 7 października. – Atak na Rafah powinien być tak silny, by doprowadzić do całkowitego upokorzenia Hamasu. Chcę widzieć, jak podpisują dokument o kapitulacji. W idealnym scenariuszu powtórzą los Japonii i nazistów po II wojnie światowej – przekonuje podczas rozmowy w siedzibie organizacji w Jerozolimie. Losem cywilów się nie przejmuje.

Twierdzi, że przez najbliższe pięć lat powinni żyć w namiotach.

Jest to scenariusz prawdopodobny. Z opublikowanego na początku maja raportu ONZ wynika, że odbudowa zniszczonych domów w Strefie Gazy potrwa co najmniej do 2040 r., ale może przeciągnąć się na wiele dziesięcioleci. W Strefie Gazy dotychczas zniszczonych zostało ok. 80 tys. domów.

Inwazja na Rafah może ten problem pogłębić, a miejscowość najpewniej powieli losy Chan Junus czy stolicy enklawy, miasta Gaza. Jak donosi organizacja Save the Children, inwazja lądowa sprawiła, że Chan Junus i Gaza to dziś „miasta duchów”. – W Chan Junus dzieci śpią na ulicach pośród gruzów – komentowała niedawno rzeczniczka organizacji Sacha Myers. Szacuje się, że w całej enklawie jest dziś co najmniej 17 tys. sierot.

Sytuację komplikuje fakt, że Izrael zamknął przejście graniczne między Rafah a Egiptem, przez które do Strefy docierało niezbędne wsparcie.

Miasto po 7 października służyło jako główne centrum dystrybucji pomocy humanitarnej. Z enklawy docierają informacje, że doszło już do grabieży zgromadzonych w magazynach zapasów żywności. Organizacje pomocowe zostały zmuszone do pozostawienia ich bez ochrony po wezwaniach do ewakuacji na początku tygodnia. Teraz ostrzegają, że ceny podstawowych towarów sprzedawanych przez Palestyńczyków – mąki, wody czy lekarstw – poszybują w górę, pogłębiając rozwijającą się w całej Strefie Gazy klęskę głodu. ©℗