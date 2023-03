W ubiegłą sobotę rano, o 7.26, Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social sążnisty post, który podsumował dramatycznym apelem: „Zdecydowany, czołowy kandydat republikanów i były prezydent USA zostanie aresztowany we wtorek. Protestujcie, odzyskajcie nasz kraj!”. Wpis był naładowany insynuacjami i spiskowymi tropami popularnymi na skrajnej prawicy: upolityczniona prokuratura na nowojorskim Manhattanie, której szef bierze miliony od George’a Sorosa, usiłuje wrobić w przestępstwo i wsadzić do więzienia eksprezydenta, by uniemożliwić mu ponowny start w wyborach. Sensacyjna teoria, wyartykułowana wielkimi literami podkreślającymi wzburzenie autora, płynnie przechodziła w utyskiwania nad opłakaną kondycją Ameryki: „Nasz naród jest dzisiaj trzecim światem i umiera. Amerykański sen jest martwy! Radykalnie lewicowi anarchiści ukradli wybory prezydenckie, a wraz z nimi serce kraju”.