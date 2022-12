Do momentu zamknięcia tego wydania DGP państwom Wspólnoty wciąż nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji. Komisja Europejska chce objąć indywidualnymi restrykcjami 200 dodatkowych osób i podmiotów, w tym przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych, Dumy, rządu oraz przedsiębiorstw z sektora zbrojeniowego. Ponadto propozycja Brukseli zakłada objęcie sankcjami trzech kolejnych rosyjskich banków – w tym zamrożenie europejskich aktywów największego z nich, Sbierbanku – oraz wprowadzenie nowych ograniczeń eksportowych na przemysł chemiczny i elektroniczny. Pakiet dopełnia zakaz eksportu silników dla dronów do Rosji i krajów trzecich, które mogłyby je dostarczyć Moskwie, oraz zakaz emitowania na terenie UE kolejnych czterech rosyjskich stacji telewizyjnych. Na liście mają się znaleźć NTW, Pierwyj kanał, REN i Rossija 1.