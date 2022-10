W projekcie konkluzji, który widzieliśmy, znalazło się poparcie dla kluczowych propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych we wtorek, w tym, który miałby zastąpić holenderski indeks TTF w gazowych kontraktach.na europejskim rynku i ograniczyć wpływ dostaw rosyjskich na notowania. Działający pod nadzorem Charlesa Michela sekretariat Rady Europejskiej chce zaproponować także, żeby liderzy zgodzili się naOznaczałoby to polityczny mandat dla Komisji i państw członkowskich do opracowania „dynamicznego korytarza cenowego”, bez określania konkretnych warunków brzegowych dla tego mechanizmu. W oddzielnym punkcie. To rozwiązanie miałby pozwolić na oddziaływanie na ceny energii – do czasu, gdy zreformowany zostanie tzw., zasada, która wiąże ceny prądu z najdroższą w danym momencie technologią jego wytwarzania. To, czy na takie zapisy zgodzi się cała „27” pozostaje jednak kwestią otwartą. Do przeciwników szerokiego limitu zaliczały się dotąd m.in. Niemcy, Holandia i Węgry.