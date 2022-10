Gołym okiem widać już narastający sprzeciw rosyjskiego społeczeństwa wobec polityki władz. Początkowo ograniczał się do bardzo wąskich grup związanych już wcześniej z liberalną opozycją, a raczej jej marnymi resztkami, które przetrwały lata budowy rozwiniętego putinizmu. System ten opierał się na milcząco akceptowanym przez obie strony pakcie władzy ze społeczeństwem. Kreml dawał masom poczucie dumy z odbudowy międzynarodowej pozycji Rosji, co tradycyjnie jest w tym państwie (i nie tylko w nim) wysoko cenione, a także coś na kształt małej stabilizacji. Oczywiście dobrobyt rozkładał się bardzo nierównomiernie, ale po latach zapaści ekonomicznej i politycznego chaosu lat 90. XX w. i tak cieszył. W zamian lud (bo trudno w kontekście Rosji używać pojęcia „obywatele”) posłusznie uczestniczył w spektaklu reżyserowanym przez kremlowskich polittechnologów: pracował, zarabiał, korzystał z owoców i nie wtrącał się do polityki. Przynajmniej nie tak, by wywołać choćby zmarszczenie brwi cara i jego bojarów. Co innego głośne wychwalanie przywódców i okresowy udział w czymś, co mogło nawet przypominać wybory – to jak najbardziej wchodziło w grę. Częścią paktu była też milcząca akceptacja systemowych patologii na czele z korupcją i nepotyzmem. Utrwaliła się przy tym zasada – ministrowi lub popierającemu Kreml oligarsze wolno było ukraść znacznie więcej niż jakiemuś drobnemu czynownikowi na prowincji.